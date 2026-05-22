ARCA dispuso la obligatoriedad de emitir recibos de sueldo digitales a las empleadas domésticas
ARCA oficializó la medida incluida en la reforma laboral. Pasos a seguir para emitir los recibos digitales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó este jueves un cambio relevante para el personal de casas particulares. Es que desde ahora será obligatorio para los empleadores emitir los recibos de sueldo bajo formato digital.
La decisión, que se desprende de la Ley de Modernización Laboral, más conocida como "Reforma Laboral", aprobada semanas atrás, se dio a conocer ayer a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 5850/2026.
Allí se indica que a partir de la entrada en vigencia de la norma, este viernes 22 de mayo, los empleadores deberán generar los recibos de sueldo exclusivamente a través del servicio web denominado “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”, disponible en el sitio institucional del organismo.
ARCA: cómo generar el recibo
Para realizar este trámite, los empleadores deberán:
- Ingresar a la página de ARCA con su Clave Fiscal habilitada.
- Seleccionar la ficha del trabajador y la opción “Generar recibo de sueldo”.
- Informar el período a liquidar, la remuneración y otros conceptos adicionales.
La nueva normativa establece que la validación de identidad mediante la clave fiscal constituirá requisito suficiente de autenticidad, por lo que ya no será necesaria la firma del empleador en el documento digital.
Los empleados también tendrán a su vez un acceso facilitado a su información laboral. A través del mismo portal o del sistema “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, los trabajadores podrán visualizar sus recibos de sueldo, consultar sus aportes y contribuciones y verificar sus constancias de pago.
En los casos donde el pago se realice en efectivo, el empleador deberá imprimir el recibo electrónico por duplicado. El trabajador deberá además firmar el ejemplar que conserve el empleador.
La Resolución General 5850/2026 estipuló además que estas disposiciones se aplicarán a los salarios devengados a partir del período de mayo de 2026.
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