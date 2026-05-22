ARCA dispuso la obligatoriedad de emitir recibos de sueldo digitales a las empleadas domésticas

Ingresar a la página de ARCA con su Clave Fiscal habilitada.

Seleccionar la ficha del trabajador y la opción “Generar recibo de sueldo”.

Informar el período a liquidar, la remuneración y otros conceptos adicionales.

La nueva normativa establece que la validación de identidad mediante la clave fiscal constituirá requisito suficiente de autenticidad, por lo que ya no será necesaria la firma del empleador en el documento digital.

Los empleados también tendrán a su vez un acceso facilitado a su información laboral. A través del mismo portal o del sistema “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, los trabajadores podrán visualizar sus recibos de sueldo, consultar sus aportes y contribuciones y verificar sus constancias de pago.

En los casos donde el pago se realice en efectivo, el empleador deberá imprimir el recibo electrónico por duplicado. El trabajador deberá además firmar el ejemplar que conserve el empleador.

La Resolución General 5850/2026 estipuló además que estas disposiciones se aplicarán a los salarios devengados a partir del período de mayo de 2026.