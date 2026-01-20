Susto en Chacarita por un derrumbe: cayó un balancín de una obra en construcción sobre una casa

El balancín en cuestión se derrumbó sobre el techo de la habitación de los hijos de Graciela y quedó sostenido solo por el tanque de agua, el cual presentó considerables roturas.

Daniel reportó además que, incluso pasada una hora y media después del derrumbe, no se había presentado ningún responsable de la obra: “Estamos esperando a que vengan a dar la cara. No sabemos si alguien se lastimó”.

Y reveló: “No es la primera vez que pedimos la presencia del responsable de la obra para hablar. Tras las primeras molestias que nos provocaron hace meses, dejaron de hablarnos. Les avisamos por mensaje que estaban dañando la vivienda y provocando malestar, pero se hacen los ofendidos. Hace tres días estuvieron trabajando hasta las 20. Esto es la frutilla del postre”.

Graciela, por su parte, agregó: “Hace varios días que tuve el presentimiento de que podía suceder y, efectivamente, sucedió. Yo estaba en esa habitación sobre la que cayó el balancín, no me mató de casualidad”.

Los damnificados reclamaron por la presencia de los responsables de la obra para que se hagan cargo de los daños ocasionados y exigieron el poder tener una convivencia razonable mientras continúa la construcción del edificio de siete pisos.