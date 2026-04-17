Susto por un fuerte temblor que sacudió a San Juan en plena madrugada

sismo san juan

Desde el Inpres detallaron que el sismo de San Juan se sintió con fuerza en la localidad de Calingasta, donde tuvo una intensidad de IV, categorizada como medio, cuyo posible efecto o consecuencia más notoria es la oscilación de los objetos colgantes.

En la ciudad de San Juan, la intensidad fue de III a IV, entre medio y débil, y fue percibido por algunas personas en reposo, además que de los objetos colgantes también pueden oscilar.

En la ciudad de Mendoza, su intensidad fue catalogada en nivel III, débil, es decir que lo perciben algunas personas en reposo.

También llegó a percibirse en la localidad de Rodeo, San Juan, donde su intensidad se catalogó de II a II, es decir, muy débil y sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.