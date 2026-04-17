Susto por un fuerte temblor que sacudió a San Juan en plena madrugada
El movimiento telúrico tuvo su epicentro cerca de Calingasta y llegó a percibirse en la ciudad de Mendoza.
Un sismo sorprendió a los habitantes de la provincia de San Juan este viernes a la madrugada y llegó a sentirse en Mendoza. Su magnitud fue de 4.8 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 129 kilómetros.
Según datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor se registró alrededor de las 3.20 horas y el epicentro se localizó a 24 kilómetros al sureste de la ciudad de Calingasta y 41 kilómetros al noreste de Barreal, con las siguientes coordenadas: -31.473 de latitud y -69.22 de longitud.
El movimiento telúrico se produjo a 129 kilómetros de profundidad, pero se sintió con intensidad cerca del epicentro. Incluso, según el organismo oficial, llegó a percibirse en la ciudad de Mendoza.
En las horas previas al sismo registrado en San Juan, se registraron dos movimientos en la zona de importante magnitud. El primero fue cerca de Chepes, La Rioja y tuvo una magnitud de 4.4. se percibió a la 23.38 horas y su profundidad fue de 146 kilómetros.
En tanto, a las 3:10 de la madrugada se registró otro movimiento al norte de la zona de Valparaíso, en Chile. El mismo tuvo una magnitud de 4 y una profundidad de 10 kilómetros.
Desde el Inpres detallaron que el sismo de San Juan se sintió con fuerza en la localidad de Calingasta, donde tuvo una intensidad de IV, categorizada como medio, cuyo posible efecto o consecuencia más notoria es la oscilación de los objetos colgantes.
En la ciudad de San Juan, la intensidad fue de III a IV, entre medio y débil, y fue percibido por algunas personas en reposo, además que de los objetos colgantes también pueden oscilar.
En la ciudad de Mendoza, su intensidad fue catalogada en nivel III, débil, es decir que lo perciben algunas personas en reposo.
También llegó a percibirse en la localidad de Rodeo, San Juan, donde su intensidad se catalogó de II a II, es decir, muy débil y sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios.
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