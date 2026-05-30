San Juan: internaron a un bebé de 1 año con una bolsa de cocaína en la boca

La investigación se centra ahora en determinar de dónde provino la sustancia que terminó en poder del menor. Entre las hipótesis que analizan los investigadores figura la posibilidad de que el envoltorio estuviera relacionado con maniobras de manipulación o distribución de droga en el entorno donde ocurrió el hecho.

La causa quedó a cargo de la Justicia Federal, que deberá profundizar las averiguaciones para establecer cómo llegó la cocaína hasta el niño y si existió algún tipo de responsabilidad por parte de los adultos vinculados al caso.