Telekino en vivo: números ganadores de la jugada 2413 del domingo 1 de febrero
En minutouno.com los números de todos los sorteos del Telekino, que se juega todos los domingos con pozos espectaculares.
El sorteo 2413 del Telekino, del domingo 1 de febrero de 2026 otra vez con súper pozo, haciendo que este juego sea de lo más elegidos por los argentinos.
En minutouno.com podés seguir en vivo los sorteos de los domingos del Telekino, y de todos los juegos, como Loto Plus, Brinco y Quini 6.
Telekino: jugada del domingo 1 de febrero
- Tradicional: 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24
- Ganador con 15 aciertos: Vacante
- ganadores con 14 aciertos: 26 ganadores, $409.272 cada uno
- ganadores con 13 aciertos: 752 ganadores, $42.713 cada uno
- ganadores con 12 aciertos: 8.644 ganadores, $12.743 cada uno
- Próximo sorteo: todos los domingos a las 17.15
Requino: números ganadores del domingo 1 de febrero
Apenas finalizado el sorteo del Telekino, llega la jugada del Requino.
- Números: 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23
- 19 ganadores: $207.428 cada uno
