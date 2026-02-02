Premios Grammy 2026: Chappell Roan y Karol G impactaron con transparencias
Las artistas robaron las miradas en la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 con looks arriesgados. Chappell Roan y Karol G apostaron a las transparencias.
La noche de la música en Los Ángeles se convirtió en una pasarela de moda audaz. Durante la alfombra roja de los Premios Grammy 2026, las cantantes Chappell Roan y Karol G sorprendieron a todos con vestidos que desafiaron la censura y marcaron la tendencia de la velada.
El estilo de Chappell Roan
La cantante, nominada a dos premios, protagonizó uno de los estilismos más arriesgados de la noche con un vestido de Mugler en tono tierra. El diseño dejaba su torso al descubierto, con la tela enganchada directamente a los piercings de sus pezones, generando un gran impacto visual.
Por su parte, Karol G optó por un vestido de encaje transparente de Paolo Sebastian en su característico color azul, rematado con una cola de sirena.
Estas elecciones contrastaron con la sobriedad de Billie Eilish y la silueta clásica adornada con pedrería de Sabrina Carpenter, quien lució un diseño de alta costura de Valentino.
