Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo de Pascuas sin lluvias, aunque las precipitaciones no tardarán en volver al AMBA...
Tras varios días de inestabilidad y un abrupto cambio de temperaturas, el Área Metropolitana de Buenos Aires vivirá un domingo de Pascuas con un termómetro oscilando entre los 14 y 21 grados, y un cielo que irá de parcialmente nublado a nublado por completo, especialmente, en las últimas horas de la jornada.
No se esperan precipitaciones, pero sí hay que destacar que las lluvias no tardarán en volver: el lunes habrá que sacar el paraguas de nuevo.
En sintonía con lo dicho anteriormente, el arranque de semana estará marcado por lluvias de variada intensidad a lo largo de la jornada, aunque las más fuertes podrían ocurrir hacia la noche. Con temperaturas que irán desde los 17 a los 20 grados, será un día gris y profundamente inestable.
Alerta naranja para Santa Fe y Entre Ríos para este domingo
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad para este domingo 5 de abril. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 8 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este domingo son Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
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