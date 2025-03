Tensión en el Congreso: manifestante corrió y golpeó a presunto infiltrado en la marcha de jubilados

En tanto, y en plena cobertura en vivo, el periodista de C5N, Nicolás Munafó, entrevistó a un presunto infiltrado cuando apareció un manifestante y empezó a golpearlo.

"No vengo a provocar, vengo a ayudar", sostuvo el libertario Iván Matías Cheang, que volvió a ser descubierto en la marcha de jubilados "escondido detrás de la Prefectura" y argumentó su presencia: "Vengo por si hay algún descompensado, en la mochila tengo el kit de primeros auxilios".

Se trata del joven que se hizo conocido por haberse infiltrado para defender al libertario Fran Fijap en otra manifestación, y que semanas atrás fue descubierto por el cronista de C5N, Mauro Fulco, disfrazado de policía.

"¿Vos sos libertario? Yo soy argentino. Vendieron la Argentina, te voy a arrebatar. Haceme la denuncia", le gritó el joven que luego se identificó como enfermero.

Munafó tuvo que interceder para proteger al presunto infiltrado para que no lo lastimaran, ya que a lo largo de las tres cuadras en las que se registró este incidente, no apareció ninguno de los miles de efectivos policiales dispuestos en el operativo.

Una vez que el presunto infiltrado pudo escapar, el agresor se encargo de dar sus argumentos. "Primero y principal, soy enfermero matriculado. Le pegué porque estos hijos de puta vendieron la Patagonia, el río, entregaron el oro a los ingleses, aman a Margaret Tatcher y a los ingleses, los sionistas coparon toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza?", sostuvo.

"No soy peronista, no soy kuka, No soy ni de derecha ni de izquierda. Soy parte de los trabajadores y vamos por los de arriba", sentenció el hombre, visiblemente alterado, en diálogo con C5N.

