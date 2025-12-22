Tensión en Puente Colgante de Santa Fe: un hombre trepó a la estructura y amenazaba con arrojarse al vacío
La situación activó de inmediato un protocolo de emergencia que incluyó a diversas fuerzas de seguridad y especialistas en negociación.
Un dramático episodio mantuvo en vilo a la ciudad de Santa Fe este lunes por la tarde, cuando un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida, escaló la estructura del emblemático Puente Colgante y se posicionó en lo alto con aparentes intenciones de quitarse la vida.
El hecho generó una profunda preocupación entre los transeúntes y conductores que circulan por la zona de la Costanera.
Según imágenes captadas por transeúntes, ante la mirada de testigos que alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, el individuo logró sortear las medidas de seguridad y trepó hasta una zona de gran altura del pilar central del puente.
En este sentido, en el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Santa Fe, personal del Cuerpo de Bomberos Zapadores y equipos de salud del SIES 107, y entre todos lograron controlar la situación.
Especialistas en situaciones de crisis entablaron un diálogo con el hombre para persuadirlo de que descienda por sus propios medios; al tiempo que las autoridades habían montado un cordón de seguridad para facilitar las tareas de rescate y evitar que el tumulto de curiosos entorpezca el operativo.
Alerta de tránsito y recomendaciones
Debido a la magnitud del operativo y al riesgo que implicaba la situación, la circulación por el Puente Colgante y sus inmediaciones presentó serias dificultades.
De esta manera, el tránsito sobre el viaducto se había sido restringido y se registraban desvíos hacia el Puente Oroño; al tiempo que recomendaban a los conductores evitar la zona de la Costanera Este y atender estrictamente las indicaciones del personal de tránsito apostado en el sector.
Además, las autoridades solicitaron a la población no agolparse en las cercanías para permitir el libre desplazamiento de las unidades de rescate.
