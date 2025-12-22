Tensión en Puente Colgante de Santa Fe: un hombre trepó a la estructura y amenazaba con arrojarse al vacío

Especialistas en situaciones de crisis entablaron un diálogo con el hombre para persuadirlo de que descienda por sus propios medios; al tiempo que las autoridades habían montado un cordón de seguridad para facilitar las tareas de rescate y evitar que el tumulto de curiosos entorpezca el operativo.

puente colgante santa fe

Alerta de tránsito y recomendaciones

Debido a la magnitud del operativo y al riesgo que implicaba la situación, la circulación por el Puente Colgante y sus inmediaciones presentó serias dificultades.

De esta manera, el tránsito sobre el viaducto se había sido restringido y se registraban desvíos hacia el Puente Oroño; al tiempo que recomendaban a los conductores evitar la zona de la Costanera Este y atender estrictamente las indicaciones del personal de tránsito apostado en el sector.

Además, las autoridades solicitaron a la población no agolparse en las cercanías para permitir el libre desplazamiento de las unidades de rescate.