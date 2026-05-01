Murió un sargento del Ejército Argentino mientras hacía prácticas de buceo en un batallón de Santa Fe

El pésame del Ejército Argentino por la muerte del sargento en Santa Fe

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Tras conocerse la triste noticia, el Ejército Argentino publicó un comunicado en redes sociales donde expresó las condolencias a la familia de Frías: “Con hondo pesar informamos el fallecimiento del sargento Gonzalo Diego Frías, durante un acto del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento”.

La publicación estuvo acompañada por una placa donde se le reconoció a Frías su profesionalismo dentro del Ejército Argentino y amor por la Patria.

Fuentes policiales de la Unidad Regional I indicaron que las autoridades correspondientes iniciaron actuaciones para investigar las circunstancias en las que se produjo el episodio dentro del cuartel militar de Santo Tomé.