Tensión en un control de alcoholemia en vivo en la Ciudad de Buenos Aires

En tanto, en plena cobertura del control, se produjo un momento de tensión con un infractor que, si bien no dio positivo en alcoholemia, circulaba con la patente tapada, algo que está prohibido. Si bien reconoció la falta, denunció haber sido maltratado.

"No es manera de hablarle a las personas así. No entiendo cómo ponen a una figura pública, que no saben expresarse. Nos pararon, y el señor con groserías", se quejó indignado el conductor.

Ante la consulta de Munafó sobre por qué lleva la matrícula del auto tapada con un trapo, expresó: "Siempre lo tengo así, no sabía que era malo tenerlo así. Que se lo lleven, no hay problema, pero no es manera de referirse a las personas. Siempre lo tengo así, que me pongan la multa, no hay problema".

control de alcoholemia

De cuánto es la multa en la Ciudad por tapar la patente

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció los nuevos montos de las multas por tapar las patentes en octubre de 2024. Este procedimiento está prohibido en todas las rutas de la República Argentina y, además, con este incremento se convirtió en una de las infracciones más caras del país.

Los conductores recurren a tapar las patentes para evitar ser identificados por cámaras de seguridad, radares o peajes. Esto les permite evadir multas por infracciones de tránsito, como exceso de velocidad o estacionamiento indebido, o evitar el pago de peajes. Sin embargo, esto es ilegal, motivo por el cual pueden sufrir serias consecuencias económicas.

Además de la multa, hay otras sanciones más graves, como la confiscación del vehículo o la retención de la licencia de conducir. Con estas medidas, se busca reducir las prácticas ilegales en las carreteras.

La multa por tapar la patente en la Ciudad de Buenos Aires asciende a $471.390. Con este aumento, se espera que cada vez menos conductores opten por realizar esta práctica ilegal.