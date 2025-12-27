La Plata: declaró el hombre que mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia en Navidad
Juan Carlos Magen, de 68 años, aseguró que los disparos que terminaron con la vida de Daniel Ramírez se produjeron por accidente mientras se resbalaba en la escalera de la torre C1, en medio de los festejos navideños.
Juan Carlos Magen, de 68 años, declaró el viernes ante la justicia platense como acusado del homicidio de su vecino Daniel Ramírez, de 45 años, ocurrido en la intersección de las calles 609 y 4, en un complejo de monoblocks del barrio Aeropuerto, y sostuvo que el disparo que terminó con la vida de Ramírez se produjo por un accidente. Según su versión, la madrugada del 25 de diciembre, durante los festejos navideños, sus hijos tiraban pirotecnia, lo que habría generado una discusión con el vecino. Magen aseguró que, mientras se encontraba en la escalera de la torre C1, se resbaló y que ese tropiezo provocó que el arma se accionara por sí sola, un hecho que él mismo calificó como involuntario.
Durante su declaración ante el fiscal Patricio Barraza, titular de la UFI N°6, el hombre admitió haber efectuado los disparos, pero negó que existiera intención de amenazar o de rematar a la víctima cuando yacía herida en el piso. Además, insistió en que no buscó venganza, aunque mencionó que existía un presunto hostigamiento por parte de la familia de Ramírez. “Las bombas de estruendo me terminaron de enloquecer”, afirmó Magen según el portal local 0221, y agregó: “Esta gente es problemática y teníamos discusiones de tipo vecinales por temas de convivencia en el edificio”. Su imputación es por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas calificadas”.
La versión del acusado contrasta con la reconstrucción judicial y con el relato de la familia de la víctima. Malvina, esposa de Ramírez, explicó en diálogo con Telefe que Magen los había amenazado previamente. “Salió a decir que iba a matar a mi marido. Nos metimos adentro para evitar problemas. A la tarde salimos, salió de nuevo él a molestar y nos metimos adentro”, contó, y detalló que esa situación escaló hasta desembocar en el hecho fatal. Según relató, cerca de la medianoche, cuando regresaban al monoblock, encontraron a Magen esperándolos en la escalera. “No le dio tiempo a nada, le tiró seis tiros al hermano de él, después le tiró a él, lo dejó en la escalera, tirado, con dos disparos”, sostuvo Malvina, y agregó un escalofriante detalle: “Le preguntó a mi marido antes del segundo disparo ‘¿todavía estás vivo vos?’. Este hombre seguía tirando ya con mi marido muerto en la escalera”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario