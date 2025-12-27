La Plata: declaró el hombre que mató a su vecino porque los hijos tiraban pirotecnia en Navidad

La versión del acusado contrasta con la reconstrucción judicial y con el relato de la familia de la víctima. Malvina, esposa de Ramírez, explicó en diálogo con Telefe que Magen los había amenazado previamente. “Salió a decir que iba a matar a mi marido. Nos metimos adentro para evitar problemas. A la tarde salimos, salió de nuevo él a molestar y nos metimos adentro”, contó, y detalló que esa situación escaló hasta desembocar en el hecho fatal. Según relató, cerca de la medianoche, cuando regresaban al monoblock, encontraron a Magen esperándolos en la escalera. “No le dio tiempo a nada, le tiró seis tiros al hermano de él, después le tiró a él, lo dejó en la escalera, tirado, con dos disparos”, sostuvo Malvina, y agregó un escalofriante detalle: “Le preguntó a mi marido antes del segundo disparo ‘¿todavía estás vivo vos?’. Este hombre seguía tirando ya con mi marido muerto en la escalera”.