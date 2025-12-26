Ola de calor en Buenos Aires: qué día de la próxima semana el termómetro tocará los 40 grados
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya anticipó cómo serán los próximos días en el AMBA y las noticias no son para nada alentadoras.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vive días de altas temperaturas que dará inicio a una ola de calor que abarcará el cierre de este 2025. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya lanzó alertas para que porteños y bonaerenses se preparen para el clima de los próximos días.
En este sentido, el organismo dio los detalles de las próximas jornadas y remarcó también las recomendaciones a tener en cuenta.
Ola de calor en el AMBA: qué día estaremos cerca de los 40°
Tras un viernes sumamente caluroso, este sábado nuevamente las temperaturas estarán por encima de los 30 grados, con 34° de máxima y la posibilidad de superar esa marca en lo que respecta a sensación térmica. El domingo también registrará una máxima alta de 32°, mientras que el lunes volverán a hacer 34°.
Sin embargo, los días verdaderamente inaguantables serán el próximo martes y miércoles -30 y 31 de diciembre- donde el termómetro alcanzará los 37°, aunque la sensación térmica se espera que se ubique en 40°. De este modo, el organismo advierte sobre la necesidad de tomar precauciones alrededor de nuestra salud y la de nuestras mascotas.
Cabe señalar que Meteored indica que el miércoles 31 de diciembre harán 39 grados, ni más ni menos, por lo que se espera que -de seguro- la sensación térmica alcance e, incluso, supere los 40 grados. ¡A prepararse para padecer algunas jornadas por demás calurosas!
Recomendaciones ante el calor extremo
- Bebé mucha agua: no esperes a tener sed. Evitá alcohol, cafeína y bebidas azucaradas.
- Evitá exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00: permanecé en interiores frescos o a la sombra. Tampoco pasees a tu perro en estos horarios.
- Usá ropa ligera y holgada: usá ropa clara, sombrero y aplicá protector solar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario