Ola de calor en Buenos Aires: qué día de la próxima semana el termómetro tocará los 40 grados

Sin embargo, los días verdaderamente inaguantables serán el próximo martes y miércoles -30 y 31 de diciembre- donde el termómetro alcanzará los 37°, aunque la sensación térmica se espera que se ubique en 40°. De este modo, el organismo advierte sobre la necesidad de tomar precauciones alrededor de nuestra salud y la de nuestras mascotas.