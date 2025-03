Terror en Loma Hermosa: intentaron secuestrar a una joven a plena luz del día

Lo cierto es que, aunque el video no lo muestra porque no tiene audio, la mujer logró ponerse a salvo gracias a que forcejeó con todas sus fuerzas durante 30 segundos, hasta que los captores no tuvieron más remedio que soltarla: nadie escuchó los gritos de la jovencita que estaba desesperada por la situación, a pesar de que era pleno mediodía.

De hecho, la filmación refleja que se trata de una zona residencial, donde hay muchas casas de familias. Aun así, nadie salió de su hogar a pesar de que la chica gritaba incansablemente. El video fue difundido por el periodista Mauro Szeta, aunque sin mayores detalles de lo ocurrido.

A raíz del forcejeo y de que fue arrastrada varios metros por la camioneta Renault Kangoo blanca, la víctima del intento de secuestro resultó con varias heridas. De hecho, en la grabación de las cámaras de seguridad casi no se ve cuando la chica se suelta, pero trascendió que logró evitar que la raptaran.

intento de secuestro loma hermosa.mp4

La joven fue atacada por la espalda, luego de que el delincuente simulara estar verificando un neumático. Cabe señalar que, pese a lo ocurrido, la víctima no realizó ningún tipo de denuncia ante las autoridades.

No obstante, hay total preocupación en esta localidad luego de que trascendieran las grabaciones de la cámara de seguridad de ese lugar, dado que este no sería el primer caso en que intentan secuestrar a una joven.