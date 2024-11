Test viral: el desafío que revela si te da miedo hacer el ridículo o no según lo primero que veas

El test viral que define si tenés miedo de hacer el ridículo

Test Viral arbol (1).png Solo decinos si viste primero el árbol o la mano. (Foto: MDZ Online).

Respuestas del test viral

Árbol:

Si viste primero el árbol, sos una persona que siempre sobresale ante cualquier situación en la vida. No le temes al ridículo y te vas de los lugares donde sentís que no podés crecer. Vivís tu vida como si no existiera un mañana.

Por otro lado, sos muy creativo, extrovertido y sociable. Además hay un detalle importante, siempre tenés temas de conversación. Ese detalle hace que puedas generar diálogo y por eso te encanta hacer amigos nuevos.

Mano:

Por último, si viste primero la mano, sos una persona muy inconformista en la vida, no importa lo que hagas. La razón, no te gusta quedarte quieto(a). Aspirás a algo más que no te deja tranquila ya que considerás cumplirlo lo más pronto posible.

Sos capaz de sacrificar tu felicidad por tus seres más queridos. Tu familia es muy importante. Incluso te cuesta decir “no”. Sos muy generoso(a) y bondadoso(a). Vas al frente sin importar las consecuencias. Odiás a la gente hipócrita y falsa. Eso puede costarte amistades.

