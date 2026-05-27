"¿Es cero acá?": la reacción de un conductor que manejaba alcoholizado por la autopista Buenos Aires-La Plata
Ocurrió durante uno de los operativos de control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el Peaje Hudson y quedó filmado.
“Ah, ¿es cero acá...?”, fue la sorprendente reacción de un conductor al ser descubierto cuando manejaba con 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre por la autopista Buenos Aires-La Plata. Todo ocurrió durante un operativo de control realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el peaje Hudson y quedó registrado en un video.
Según se escucha en las imágenes difundidas por el organismo, el hombre tuvo que repetir el test de alcoholemia luego de no realizar correctamente la primera prueba. “Tome bastante aire, envuelva la boquilla y sople constante”, le indicó el personal de la ANSV durante el procedimiento.
Mientras aguardaban por el resultado, Tras informarle el nivel detectado, uno de los agentes le mencionó: “Le recuerdo que la tolerancia es cero, ¿sí?”. El conductor respondió sorprendido: “Ah, ¿es cero acá...?”.
Después del segundo intento, el dispositivo finalmente arrojó el resultado positivo con 1,90 gramos de alcohol por litro de sangre. De acuerdo con la ANSV, se trató de la graduación alcohólica más alta registrada durante los controles realizados el fin de semana.
Los operativos del organismo de control se llevaron a cabo en distintas bases operativas, entre ellas, las ubicadas en el Peaje de Hudson, Monasterio, Las Flores, Mar del Plata y Acceso Oeste.
En total, durante los controles se fiscalizaron 4.782 vehículos y fueron sancionados 114 conductores. Además, se detectaron 84 casos de alcoholemia positiva.
Le sacaron el registro por manejar alcoholizado, volvió a dar positivo y ahora enfrenta una multa millonaria
Un conductor de 42 años fue sancionado luego de dar positivo por segunda vez en un control de alcoholemia realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el Peaje Hudson de la Autopista Buenos Aires–La Plata. Ahora enfrenta una multa millonaria.
Según detallaron las autoridades intervienes, el hombre manejaba con 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, no tenía licencia habilitada y ya contaba con antecedentes por una infracción similar.
El operativo estuvo a cargo de agentes de la Base Operativa Hudson de la ANSV. Al momento del control, el conductor no presentó la licencia de conducir y, tras verificar sus datos en el sistema, los agentes confirmaron que el registro ya estaba inhabilitado por una alcoholemia positiva anterior.
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