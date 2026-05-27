"¿Es cero acá?": la reacción de un conductor que manejaba alcoholizado por la autopista Buenos Aires-La Plata

En total, durante los controles se fiscalizaron 4.782 vehículos y fueron sancionados 114 conductores. Además, se detectaron 84 casos de alcoholemia positiva.

Le sacaron el registro por manejar alcoholizado, volvió a dar positivo y ahora enfrenta una multa millonaria

alcoholemia hudson

Un conductor de 42 años fue sancionado luego de dar positivo por segunda vez en un control de alcoholemia realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el Peaje Hudson de la Autopista Buenos Aires–La Plata. Ahora enfrenta una multa millonaria.

Según detallaron las autoridades intervienes, el hombre manejaba con 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, no tenía licencia habilitada y ya contaba con antecedentes por una infracción similar.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Base Operativa Hudson de la ANSV. Al momento del control, el conductor no presentó la licencia de conducir y, tras verificar sus datos en el sistema, los agentes confirmaron que el registro ya estaba inhabilitado por una alcoholemia positiva anterior.