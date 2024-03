Test viral: el símbolo que elijas revelará cuál es tu nivel de confianza

Test viral: qué vela elegís de la imagen

Resultados del test viral

Manos

Si esta fue tu elección, quiere decir que generalmente sos vista como una persona con mucha confianza y no le temés a afrontar nuevas aventuras en la vida. Asimismo, estás dispuesto a probar suerte y no descartás ninguna nueva oportunidad con tal de mantener siempre ideas frescas. Confiás plenamente en tus decisiones, aunque incluso no veas resultados inmediatos.

Puerta con una llave

Las personas que eligieron esta opción, usualmente son vistos como cautelosas y calculadoras. Además, prefieren utilizar hechos reales antes de tomar una decisión. Al ser tan cuidadosos, pueden perder grandes oportunidades que solamente pasen una vez en la vida ya que le temen a cometer errores.

Corazones

Si elegiste esta opción, entonces tenés que saber que las personas te ven como alguien bondadoso y apasionado. Confiás siempre en tu intuición al momento de iniciar una relación amical o sentimental y no le temés a expresar tus sentimientos abiertamente.

Qué es un reto viral

Un reto viral es una forma de entretenerse que tienen los usuarios que navegan en redes sociales, estas pueden ser Facebook, Twitter, Threads, entre otras. Por lo general se trata en encontrar dibujos, personas, objetos en una imagen, algunos en un tiempo determinado y otros no.

Qué es un acertijo lógico

Los acertijos lógicos son otra forma de entretenimiento que no necesita un conocimiento previo, ya que son juegos donde la resolución al enigma se realiza a través del razonamiento y la intuición.

Qué es un desafío intelectual

Son actividades con temas como matemática, adivinanzas y relación de objetos que ponen a prueba los conocimientos básicos que aprendimos alguna vez. Se trata de juegos sencillos y moderados que buscan el interés de las personas para obtener los resultados jugando, que por lo general requieren un poco de paciencia.