Alerta por severas tormentas para Buenos Aires y otras provincias: el informe del SMN para este miércoles
Un preocupante informe fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), anticipando un difícil 1° de abril, incluso para el AMBA.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de alerta para este miércoles ante la llegada de un frente de tormentas de variada intensidad. El fenómeno afectará a la provincia de Buenos Aires y otros cinco distritos, con un pronóstico preocupante de ráfagas violentas y mucha lluvia en poco tiempo.
En este sentido, las autoridades instan a la población a tomar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y seguir de cerca las actualizaciones oficiales.
Alerta naranja para tres provincias
Las áreas del país que deberán tener suma precaución este miércoles son: Santa Fe, La Pampa y prácticamente la totalidad de Buenos Aires.
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 5 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este miércoles son Jujuy, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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