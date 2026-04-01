Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 1 de abril
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó el regreso de las tormentas fuertes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los detalles.
Tras un agradable martes con temperaturas que superaron los 30 grados, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a afrontar un complicado panorama climático: según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 1 de abril tendrá chaparrones durante la mañana y tormentas fuertes hacia la tarde/noche.
Con una mínima de 22 grados y una máxima tocando los 30, el inicio de este nuevo mes estará marcado por el calor, la humedad y las lluvias.
Cabe señalar que continuarán las térmicas altas hasta el viernes, cuando la máxima se ubique en 29 grados. Una vez llegado el fin de semana, vendrá el frío.
Alerta naranja para tres provincias este miércoles
Las áreas del país que deberán tener suma precaución este miércoles son: Santa Fe, La Pampa y prácticamente la totalidad de Buenos Aires.
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y otras 5 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este miércoles son Jujuy, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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