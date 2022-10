Juan Darthés declarará en el juicio por el abuso sexual a Thelma Fardin

El llamado a declaración se produce a 4 años de que la actriz realizara la denuncia en Nicaragua y después de varios intentos dilatorios por parte de la defensa de Juan Darthés que incluyeron un planteo para que la causa pasara a la justicia ordinaria y todo el juicio comenzara de cero, pero en agosto pasado el Tribunal de Justicia Federal de Brasil decidió no hacer lugar a ese pedido y seguir adelante con el debate oral en curso.

El abogado de Thelma Fardin en Buenos Aires, Martín Arias Duval, explicó a Télam que si bien en febrero el mismo tribunal había resuelto que la causa vuelva a foja cero en la Justicia ordinaria, "se le planteó lo que acá en Argentina sería una reposición y uno de los jueces cambió su postura" con lo que finalmente la cuestión fue resuelta "de manera favorable a la postura de la fiscalía y la querella".

"Hace dos semanas se reanudaron las audiencias, declararon de dos testigos propuestos por la defensa y el próximo jueves es el turno del propio Darthés que puede negarse a declarar, puede declarar y negarse a contestar preguntas o puede aceptar contestar preguntas de una sola de las partes", explicó.

Después de esto, no se sabe para cuándo fijará audiencia nuevamente el juez y que "en Brasil no rige el mismo principio de la continuidad y se manejan según su agenda", pero por la experiencia previa el cálculo es que el juicio proseguirá en unos 30 días, "con una medida más disputa por el juez" que no puede ser precisada en virtud de que el juicio se desarrolla a puertas cerradas. "Después de eso vienen los alegatos y esperamos que antes de fin de año haya una sentencia", dijo Arias Duval.

Mientras tanto, Juan Darthés sigue en libertad pero está imposibilitado de salir del país y tiene retenida su documentación migratoria. Desde el inicio del juicio el 30 de noviembre de 2021, ya se realizaron cinco audiencias por las que desfilaron 11 testigos de ambas partes.

"Llegar a una condena significará una reparación muy importante para la víctima, porque si bien no vuelve las cosas atrás, es reparador para ella haber sido escuchada, que la justicia confirme lo que ella contó que sucedió y que haya un veredicto en ese sentido", sostuvo el abogado.

"Sin embargo, haber llegado a este punto ya es un éxito porque ninguna causa de estas características llegó hasta esta instancia, y esto ha alentado a muchas víctimas a denunciar, le ha abierto los ojos a los operadores judiciales para comenzar actuar con perspectiva de género y desterrar los preconceptos que hacen que ante la denuncia por el robo de un auto nadie desconfíe de la víctima, pero sin embargo cuando denuncia violencia o abuso se sospecha que quiere fama, plata o la mandan a hacer un test psicológico porque sospechan de sus dichos", concluyó.

Thelma Fardin presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés en diciembre de 2018 en Nicaragua, por una agresión cometida en 2009 durante una gira de la novela argentina Patito Feo, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.

El proceso judicial, del cual participaron tres países -la Argentina, Brasil y Nicaragua-, tuvo 11 testigos, que declararon de manera virtual ante el juez Ali Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa del acusado.

Esta resolución fue apelada por Thelma Fardin y repudiada por las organizaciones de mujeres de toda la región, logrando, más de un mes después, que el mismo Tribunal Regional revirtiera su decisión en un fallo histórico y dispusiera que la causa continúe tramitando en la justicia federal.