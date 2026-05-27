Vidente anticipó campeón mundial 2026 y qué pasará con Argentina: acertó en 2010, 2014, 2018, pero no en 2022
Michael Bruno, el famoso vidente brasileño, reveló quién ganará el próximo Mundial 2026 y lanzó una predicción sobre el futuro de la Selección Argentina.
A pocos días del inicio de la gran cita en Norteamérica, los pronósticos deportivos ya acaparan toda la atención. En medio de los exhaustivos preparativos logísticos para la cobertura del Mundial 2026, un reconocido vidente brasileño sorprendió al anticipar qué selección será campeona y hasta dónde llegará Argentina.
El destino de Argentina y la sorpresiva coronación de Portugal
Michael Bruno, oriundo de Paraíba y conocido popularmente en su país como el "Vidente de las Copas", aseguró que Portugal conquistará el próximo torneo al derrotar a España en la gran final estipulada para el 19 de julio en Nueva Jersey. Según su análisis, confía en que Cristiano Ronaldo disputará el certamen en un alto nivel, un factor que terminaría inclinando la balanza a favor del conjunto europeo. Es famoso por haber acertado el campeón de Sudáfrica 2010 (España), Brasil 2014 (Alemania), Rusia 2018 (Francia), pero en Qatar 2022 dijo que ganaba Brasil.
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Al evaluar el duro recorrido que le espera al combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni, el pronosticador consideró que la Albiceleste quedará eliminada en la instancia de cuartos de final. Sin embargo, se encargó de aclarar que ese escenario dependerá estrictamente de la conformación del cuadro del torneo y de los cruces que surjan durante la competencia.
Por último, Bruno también dedicó un tramo de su análisis al seleccionado de Brasil, que buscará la sexta estrella bajo la conducción de Carlo Ancelotti. El vidente manifestó fuertes reparos sobre el estado físico de Neymar: "No creo que esté al 100% para jugar esta Copa. Y si juega, una vez más, la Selección caerá antes de la semifinal", sentenció, argumentando que el equipo podría repetir el gran error táctico de Qatar 2022 al actuar en función exclusiva de él.
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