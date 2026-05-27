Vidente anticipó campeón mundial 2026 y qué pasará con Argentina: acertó en 2010, 2014, 2018, pero no en 2022

Por último, Bruno también dedicó un tramo de su análisis al seleccionado de Brasil, que buscará la sexta estrella bajo la conducción de Carlo Ancelotti. El vidente manifestó fuertes reparos sobre el estado físico de Neymar: "No creo que esté al 100% para jugar esta Copa. Y si juega, una vez más, la Selección caerá antes de la semifinal", sentenció, argumentando que el equipo podría repetir el gran error táctico de Qatar 2022 al actuar en función exclusiva de él.