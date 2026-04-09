Tiene 16 antecedentes y tres condenas, pero seguía robando: así cayó el ladrón de Almagro y Balvanera

delincuente antecedentes robo almagro balvanera

Al momento del arresto, los policías encontraron dentro del auto un morral negro y una cartera beige perteneciente a una de las víctimas, aunque sin objetos en su interior.

La increíble cifra de antecedentes del ladrón detenido

Según detallaron fuentes policiales, uno de los detenidos, de 35 años, cuenta con un amplio historial delictivo que incluye 16 antecedentes y tres condenas por delitos como robo, robo agravado por el uso de armas y tentativa de robo.

Además, registra múltiples ingresos a comisarías por hurto, usurpación, lesiones leves, tenencia de armas no convencionales e infracción a la ley de drogas 23.737.

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Su cómplice, de 41 años, posee al menos un antecedente por encubrimiento agravado.

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En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, a cargo de la jueza Verónica González, con intervención de la Secretaría 139 del Dr. Martín Luxardo. Desde la Justicia se avalaron las detenciones y se ordenó el secuestro del vehículo utilizado en los robos, así como también de los elementos recuperados tras las detenciones.