Tiene 16 antecedentes y tres condenas, pero seguía robando: así cayó el ladrón de Almagro y Balvanera
El delincuente con un insólito prontuario fue detenido otra vez. Lo arrestaron junto a un cómplice, que también cuenta con trayectoria delictiva.
Dos delincuentes fueron detenidos por la Policía de la Ciudad acusados de cometer una serie de robos a mano armada en los barrios porteños de Almagro y Balvanera. Uno de los ladrones presentaba un extenso prontuario con 16 antecedentes penales y tres condenas previas.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, los delincuentes habían protagonizado al menos dos robos recientes. El primero ocurrió en la esquina de Moreno y Maza, donde le robaron la cartera a una mujer. El segundo tuvo lugar en Venezuela y 24 de Noviembre, donde abordaron a dos menores de edad y les sustrajeron sus teléfonos celulares.
El procedimiento se inició a partir de una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que permitió identificar a los sospechosos a través de las cámaras de seguridad. Ambos se movilizaban en un Peugeot 2008 color blanco, vehículo que habría sido utilizado para concretar los robos.
Así cayó el ladrón especialista en el delito
Las cámaras de seguridad también registraron que, tras cometer los robos, los sospechosos dejaron el vehículo estacionado en la vía pública y pretendían del lugar irse a pie, lo que facilitó su localización.
A partir de esa información, efectivos de la División Unidad Táctica de Pacificación (DUTP) del Barrio 21-24/Zavaleta desplegaron un operativo cerrojo que culminó en el barrio porteño de Barracas. Allí lograron interceptar el auto en la intersección de la avenida Amancio Alcorta y el Pasaje 70, donde los delincuentes fueron detenidos.
Al momento del arresto, los policías encontraron dentro del auto un morral negro y una cartera beige perteneciente a una de las víctimas, aunque sin objetos en su interior.
La increíble cifra de antecedentes del ladrón detenido
Según detallaron fuentes policiales, uno de los detenidos, de 35 años, cuenta con un amplio historial delictivo que incluye 16 antecedentes y tres condenas por delitos como robo, robo agravado por el uso de armas y tentativa de robo.
Además, registra múltiples ingresos a comisarías por hurto, usurpación, lesiones leves, tenencia de armas no convencionales e infracción a la ley de drogas 23.737.
Su cómplice, de 41 años, posee al menos un antecedente por encubrimiento agravado.
En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40, a cargo de la jueza Verónica González, con intervención de la Secretaría 139 del Dr. Martín Luxardo. Desde la Justicia se avalaron las detenciones y se ordenó el secuestro del vehículo utilizado en los robos, así como también de los elementos recuperados tras las detenciones.
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