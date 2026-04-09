Un jubilado fue asesinado a golpes en su casa de La Plata: detuvieron al jardinero

Los escalofriantes detalles de la autopsia

jubilado asesinado la plata El jubilado fue hallado sin vida en un galpón

La autopsia reveló una extrema violencia aplicada durante el crimen. Copoletti presentaba múltiples fracturas y heridas tanto en el cráneo como en el rostro, además de lesiones en las manos y brazos compatibles con un intento de defensa de la víctima o una pelea previa al crimen.

La data de muerte fue estimada entre 22 y 28 horas antes de la autopsia, lo que permitió reconstruir una franja horaria clave para el avance de la investigación policial.

El informe de la autopsia concluyó que la muerte fue producto de una hemorragia subaracnoidea y una fractura de base de cráneo, derivadas de un fuerte traumatismo encefalocraneano.

Detuvieron a un jardinero por el asesinato del jubilado en La Plata

jubilado asesinado la plata El jardinero del jubilado fue detenido como principal sospechoso del asesinato

La causa dio un giro en las últimas horas cuando efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata detuvieron al hombre que trabajaba como jardinero en la casa de la víctima.

El sospechoso, identificado como Lionel Gonzalo Maciel, fue arrestado durante la noche del miércoles en un domicilio situado sobre la calle 48, a pocas cuadras de la vivienda del jubilado.

La detención se produjo durante un allanamiento ordenado de urgencia por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16, con intervención del Juzgado de Garantías N°5 a cargo de Marcela Garmendia.

Registros de cámaras de seguridad ubican al sospechoso en la zona de la casa de la víctima, en un horario compatible con el asesinato. A esto se le suma el testimonio de una persona que aportó datos clave para reconstruir la secuencia. A su vez, los investigadores detectaron que el sospechoso habría descartado ropa en otro domicilio, el cual también fue allanado.

Se espera que Maciel sea indagado este jueves por el fiscal Condomí Alcorta.