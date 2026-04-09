Un jubilado fue asesinado a golpes en su casa de La Plata: detuvieron al jardinero
Néstor Copoletti, de 79 años, fue encontrado sin vida dentro de un galpón en Villa Elisa. Qué se sabe del principal sospechoso y cuál es la hipótesis.
Un jubilado de 79 años fue encontrado muerto en su casa de Villa Elisa, La Plata, y en las últimas horas el caso sumó una serie de giros decisivos para los investigadores: las pericias confirmaron que fue un asesinato y detuvieron a su jardinero como principal sospechoso del crimen.
El hombre, identificado como Néstor Daniel Copoletti, fue encontrado sin vida el lunes al mediodía en un galpón de herramientas situado en el patio delantero de su casa, ubicada en 423 bis entre 7 y 8. El descubrimiento se produjo luego de que un familiar, al no tener noticias suyas, alertara a la Policía Bonaerense y solicitara que se constatara el estado de salud del jubilado.
En un principio, el contexto de la muerte del jubilado generaba dudas entre los investigadores y no se descartaba ninguna hipótesis. De acuerdo con fuentes policiales, la puerta de ingreso a la vivienda se encontraba sin llave, no estaba forzada y tampoco se registraron signos de violencia o indicios claves de un robo dentro de la casa.
Sin embargo, con el correr de las horas se conocieron alarmantes detalles: Copoletti fue encontrado sin vida, tendido boca arriba y sobre un charco de sangre en medio de herramientas y una bicicleta. A esto se le sumó otro escalofriante dato: la víctima tenía una bolsa de nylon colocada parcialmente sobre la cabeza.
En un principio, la causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte. Sin embargo, el informe preliminar de los peritos forenses descartó rápidamente una muerte natural o accidental y se confirmó el asesinato.
Los escalofriantes detalles de la autopsia
La autopsia reveló una extrema violencia aplicada durante el crimen. Copoletti presentaba múltiples fracturas y heridas tanto en el cráneo como en el rostro, además de lesiones en las manos y brazos compatibles con un intento de defensa de la víctima o una pelea previa al crimen.
La data de muerte fue estimada entre 22 y 28 horas antes de la autopsia, lo que permitió reconstruir una franja horaria clave para el avance de la investigación policial.
El informe de la autopsia concluyó que la muerte fue producto de una hemorragia subaracnoidea y una fractura de base de cráneo, derivadas de un fuerte traumatismo encefalocraneano.
Detuvieron a un jardinero por el asesinato del jubilado en La Plata
La causa dio un giro en las últimas horas cuando efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata detuvieron al hombre que trabajaba como jardinero en la casa de la víctima.
El sospechoso, identificado como Lionel Gonzalo Maciel, fue arrestado durante la noche del miércoles en un domicilio situado sobre la calle 48, a pocas cuadras de la vivienda del jubilado.
La detención se produjo durante un allanamiento ordenado de urgencia por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N°16, con intervención del Juzgado de Garantías N°5 a cargo de Marcela Garmendia.
Registros de cámaras de seguridad ubican al sospechoso en la zona de la casa de la víctima, en un horario compatible con el asesinato. A esto se le suma el testimonio de una persona que aportó datos clave para reconstruir la secuencia. A su vez, los investigadores detectaron que el sospechoso habría descartado ropa en otro domicilio, el cual también fue allanado.
Se espera que Maciel sea indagado este jueves por el fiscal Condomí Alcorta.
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