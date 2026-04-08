Dictan prisión preventiva para la policía que baleó a cuatro personas dentro de un auto de aplicación

Fue entonces cuando, aún dentro del auto - un Chevrolet Corsa Wagon color champagne -, la mujer extrajo su arma reglamentaria y efectuó varios disparos a quemarropa contra el conductor y los otros tres ocupantes.

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Producto de los disparos, el chofer, de 50 años, recibió impactos en el tórax. Respecto a los pasajeros - tres hombres y una mujer de entre 30 y 50 años- sufrieron diferentes heridas en las piernas, brazos y abdomen.

La policía fue detenida en el lugar y trasladada a la Comisaría Vecinal 5b de la Ciudad de Buenos Aires. En la escena trabajó personal de la Personal de la Policía de la Ciudad y de la división Científica, así como también del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes asistieron a los heridos y aseguraron la zona para que se realicen las pericias correspondientes.