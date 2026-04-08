Dictan prisión preventiva para la policía que baleó a cuatro personas dentro de un auto de aplicación
La oficial de la Policía Federal seguirá detenida, acusada por tentativa de homicidio y lesiones agravadas.
La Justicia dictó la prisión preventiva para la oficial de la Policía Federal Argentina que baleó a cuatro personas dentro de un auto de aplicación en el barrio porteño de Almagro.
La decisión fue tomada por la jueza Julia Correa, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22, durante una audiencia que se realizó el martes.
La policía está imputada por los delitos de tentativa de homicidio y lesiones agravadas por el uso de arma. La acusación fue realizada en el marco de la investigación impulsada por la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de la auxiliar fiscal Catalina Neme.
El hecho que se investiga ocurrió en la mañana del jueves 2 de abril sobre la calle Maza al 400, casi en la intersección con la avenida Belgrano. La acusada, una oficia perteneciente a la División Custodias Estratégicas de la PFA, tomó un auto de aplicación bajo la modalidad de “viaje compartido” junto a otros tres pasajeros.
De acuerdo con el testimonio de la policía, durante el trayecto comenzó a sentirse mareada y con una fuerte descompostura, al punto que temió perder el conocimiento. En ese contexto, le solicitó al conductor del auto que detuviera la marcha. Sin embargo, siempre según su versión, el chofer se negó, lo que despertó en ella la sospecha de estar siendo víctima de algún tipo de delito.
Fue entonces cuando, aún dentro del auto - un Chevrolet Corsa Wagon color champagne -, la mujer extrajo su arma reglamentaria y efectuó varios disparos a quemarropa contra el conductor y los otros tres ocupantes.
Producto de los disparos, el chofer, de 50 años, recibió impactos en el tórax. Respecto a los pasajeros - tres hombres y una mujer de entre 30 y 50 años- sufrieron diferentes heridas en las piernas, brazos y abdomen.
La policía fue detenida en el lugar y trasladada a la Comisaría Vecinal 5b de la Ciudad de Buenos Aires. En la escena trabajó personal de la Personal de la Policía de la Ciudad y de la división Científica, así como también del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes asistieron a los heridos y aseguraron la zona para que se realicen las pericias correspondientes.
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