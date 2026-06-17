Tiene 5 meses y lucha por su vida en el Hospital Garrahan: el desesperado pedido de su familia
La beba, oriunda de Gualeguaychú, padece una miocardiopatía severa y su familia pide ayuda para acompañarla en Buenos Aires.
Emma Victoria acaba de cumplir cinco meses de vida mientras permanece internada en el Hospital Garrahan debido a una miocardiopatía dilatada severa. Su familia, oriunda de Gualeguaychú, busca permanecer unida en Buenos Aires para acompañarla en el proceso médico y solicitan la colaboración de la comunidad.
El especial caso de la pequeña sorprendió incluso a los médicos que hoy la atienden: "Cuando llegamos al Garrahan nos dijeron que era la primera bebé que recibían que hubiera nacido con una miocardiopatía dilatada severa. Ella ya vino grave, pero tiene unas fuerzas y unas ganas de vivir impresionantes", contó Lorena Holstein, su mamá.
Además de la enfermedad cardíaca, la niña presenta un importante daño en uno de sus riñones. El izquierdo se encuentra prácticamente comprometido en su totalidad, aunque continúa funcionando parcialmente. A esto se suma un trastorno hematológico que provoca un espesamiento de la sangre y aumenta el riesgo de sufrir trombosis o accidentes cerebrovasculares.
Pese a ese complejo panorama, la evolución de Emma genera expectativas alentadoras. “Los médicos están sorprendidos por cómo ha respondido a la medicación y por todo lo que viene resistiendo”, expresó su madre, quien acompaña a la bebé durante la internación.
El trasplante de corazón aparece como una posibilidad a futuro, aunque los especialistas explicaron que en bebés resulta particularmente difícil encontrar un donante compatible. Por ese motivo, el equipo médico del Hospital Garrahan decidió continuar con el tratamiento farmacológico. "La idea es ver hasta cuándo puede seguir viviendo con su propio corazón. Ella responde bien y sigue peleando todos los días", señaló Lorena.
Según contó Lorena, los profesionales consideran que, si la evolución continúa siendo favorable, la niña podría desarrollar una vida relativamente normal, aunque con algunas limitaciones físicas. "Nos dicen que quizás no pueda correr ni hacer actividades exigentes, pero sí llevar una vida básica, ir al jardín y crecer como cualquier niña dentro de sus posibilidades”, comentó en diálogo con R2820.
La familia de Emma pide ayuda para acompañarla en Buenos Aires
Por recomendación de los médicos, sus padres deben permanecer cerca del Hospital Garrahan para responder rápidamente ante cualquier complicación. Esa necesidad los obligó a mantenerse alejados de sus otros tres hijos, que permanecen en Gualeguaychú.
“La estamos pasando muy mal. Yo no puedo seguir con mis hijos separados. Es una necesidad que podamos estar todos juntos”, manifestó Lorena al describir el difícil momento que atraviesan.
Actualmente la familia se encuentra alojada en la Casa de Entre Ríos, cerca del hospital, aunque el espacio disponible no permite todo el grupo familiar conviva allí. "Lo que esperamos es que se pueda gestionar otra habitación para que nuestros hijos también puedan venir. Hay otras familias completas viviendo allí. Nosotros necesitamos permanecer cerca del hospital, pero también necesitamos seguir siendo una familia", remarcó Lorena.
Quienes deseen colaborar o ponerse en contacto con la familia pueden hacerlo a través de los teléfonos de Lorena Holstein (3446-605174) y Martín Bassini (3446-605718).
“Nosotros vamos a seguir luchando como ella lucha todos los días”, aseguró Lorena, manteniendo intacta la esperanza mientras busca alternativas para que su familia pueda permanecer unida durante este proceso.
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