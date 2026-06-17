Tiene 5 meses y lucha por su vida en el Hospital Garrahan: el desesperado pedido de su familia

beba entre rios Mientras Emma está en el hospital, sus tres hermanos tuvieron que quedarse en Gualeguaychú

Según contó Lorena, los profesionales consideran que, si la evolución continúa siendo favorable, la niña podría desarrollar una vida relativamente normal, aunque con algunas limitaciones físicas. "Nos dicen que quizás no pueda correr ni hacer actividades exigentes, pero sí llevar una vida básica, ir al jardín y crecer como cualquier niña dentro de sus posibilidades”, comentó en diálogo con R2820.

La familia de Emma pide ayuda para acompañarla en Buenos Aires

beba entre rios Mientras la beba lucha por su vida en el Hospital Garrahan, su familia necesita ayuda para no separarse y acompañarla

Por recomendación de los médicos, sus padres deben permanecer cerca del Hospital Garrahan para responder rápidamente ante cualquier complicación. Esa necesidad los obligó a mantenerse alejados de sus otros tres hijos, que permanecen en Gualeguaychú.

“La estamos pasando muy mal. Yo no puedo seguir con mis hijos separados. Es una necesidad que podamos estar todos juntos”, manifestó Lorena al describir el difícil momento que atraviesan.

Actualmente la familia se encuentra alojada en la Casa de Entre Ríos, cerca del hospital, aunque el espacio disponible no permite todo el grupo familiar conviva allí. "Lo que esperamos es que se pueda gestionar otra habitación para que nuestros hijos también puedan venir. Hay otras familias completas viviendo allí. Nosotros necesitamos permanecer cerca del hospital, pero también necesitamos seguir siendo una familia", remarcó Lorena.

Quienes deseen colaborar o ponerse en contacto con la familia pueden hacerlo a través de los teléfonos de Lorena Holstein (3446-605174) y Martín Bassini (3446-605718).

“Nosotros vamos a seguir luchando como ella lucha todos los días”, aseguró Lorena, manteniendo intacta la esperanza mientras busca alternativas para que su familia pueda permanecer unida durante este proceso.