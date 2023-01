Escrachó a su novio porque se quedó dormido en una cita y se convirtió en viral

Y agrega entre risas: "Está así en el bar y no se qué hacer. Ni siquiera se terminó el segundo trago".

chica trago tiktok

El video rápidamente se convirtió en viral, bajo la consigna "No me quemés", y si bien algunos le reprocharon su actitud porque apuntaban que el joven podría estar cansado luego de una larga jornada laboral, otros usuarios se lo tomaron a broma y le respondieron: "Es el correcto. Te hace reír hasta dormido"; "Yo cuando salgo un viernes después de una semana laboral"; "Bueno ya que el no te habla. Hola ¿Cómo estás?".

Otro usuario, más paranoico, le dijo: "Capaz el trago tenía algo raro y por descuido se lo tomó", a lo que la tiktoker aclaró: "Es mi novio, vivo con el, no es eso jajaja. Estaba cansado".