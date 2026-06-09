Viral: aprovechó un recital de Daniel Agostini para pedirle casamiento a su novia y fue rechazado
Ante un gran número de personas, un joven se arrodilló y sacó el anillo de compromiso, pero su pareja lo sorprendió con una negativa que se volvió viral.
En las últimas horas, las redes sociales fueron testigos de una propuesta de casamiento que se volvió viral, pero no por la felicidad que esto podría producir, sino por el rechazo que tuvo que enfrentar el novio en cuestión ante la fuerte negativa de su pareja.
El terrible episodio tuvo lugar en un recital de Daniel Agostini, en lo que pareciera ser un restobar. El joven, dispuesto a hacer uno de los pedidos más significativos en una relación de pareja, se arrodilló ante su novia y le propuso casamiento sacando el correspondiente anillo.
Inmediatamente, la joven puso cara de disgusto y atinó apenas a mover la cabeza dando a entender que no quería casarse, lo que dejó boquiabiertos a todos en el lugar.
Tras lo sucedido, el muchacho se retiró cabizbajo y el video no tardó en trascender en TikTok gracias a una testigo que se encargó de filmar todo.
Viral: la propuesta de casamiento "ricotera" en plena despedida a Indio Solari
El masivo adiós al Indio Solari en el partido de Avellaneda sigue dejando postales imborrables y demostrando que la mística ricotera es capaz de entrelazar la tristeza más profunda con los sentimientos más puros del ser humano, al punto tal de comprometerse con una propuesta de casamiento ricotera y viral.
En las últimas horas de este domingo, las plataformas digitales se revolucionaron por completo al hacerse viral un tierno video que registró el momento exacto en el que una pareja decidió comprometerse en matrimonio en medio de la gigantesca movilización de fanáticos que copó el sur del conurbano bonaerense.
La encargada de difundir el emotivo episodio fue la cuenta de Instagram y X @avellaneda_real, un perfil enfocado en retratar la actualidad y las historias cotidianas del distrito.
A través de su publicación, este espacio virtual compartió las imágenes y detalló minuciosamente las coordenadas de este suceso romántico, explicando que los jóvenes sellaron su promesa de amor en la localidad de Wilde, precisamente en la intersección de la avenida Bartolomé Mitre y la calle Las Flores, una de las esquinas más transitadas por la marea humana que formaba fila.
Repercusiones en redes sociales
El video, que rápidamente cosechó miles de reproducciones, comentarios y compartidos por parte de la militancia de Los Redondos, expone la esencia de lo que significa el lazo comunitario de este público.
Con una de las tantas canciones emblemáticas del Indio Solari sonando de fondo desde los parlantes de algún auto o puesto callejero, uno de los integrantes de la pareja sorprendió a su compañero sacando un anillo en plena vereda, transformando la espera urbana en un escenario de festejo íntimo pero compartido con la multitud.
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