Viral: aprovechó un recital de Daniel Agostini para pedirle casamiento a su novia y fue rechazado

Viral: la propuesta de casamiento "ricotera" en plena despedida a Indio Solari

El masivo adiós al Indio Solari en el partido de Avellaneda sigue dejando postales imborrables y demostrando que la mística ricotera es capaz de entrelazar la tristeza más profunda con los sentimientos más puros del ser humano, al punto tal de comprometerse con una propuesta de casamiento ricotera y viral.

En las últimas horas de este domingo, las plataformas digitales se revolucionaron por completo al hacerse viral un tierno video que registró el momento exacto en el que una pareja decidió comprometerse en matrimonio en medio de la gigantesca movilización de fanáticos que copó el sur del conurbano bonaerense.

La encargada de difundir el emotivo episodio fue la cuenta de Instagram y X @avellaneda_real, un perfil enfocado en retratar la actualidad y las historias cotidianas del distrito.

A través de su publicación, este espacio virtual compartió las imágenes y detalló minuciosamente las coordenadas de este suceso romántico, explicando que los jóvenes sellaron su promesa de amor en la localidad de Wilde, precisamente en la intersección de la avenida Bartolomé Mitre y la calle Las Flores, una de las esquinas más transitadas por la marea humana que formaba fila.

casamiento

Repercusiones en redes sociales

El video, que rápidamente cosechó miles de reproducciones, comentarios y compartidos por parte de la militancia de Los Redondos, expone la esencia de lo que significa el lazo comunitario de este público.

Con una de las tantas canciones emblemáticas del Indio Solari sonando de fondo desde los parlantes de algún auto o puesto callejero, uno de los integrantes de la pareja sorprendió a su compañero sacando un anillo en plena vereda, transformando la espera urbana en un escenario de festejo íntimo pero compartido con la multitud.