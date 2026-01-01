Tips y consejos: cómo desintoxicarse después de la cena de Año Nuevo

Las verduras de hoja verde (lechuga, acelga, espinaca, rúcula) ayudan al estómago a limpiarse, aportan antioxidantes y vitaminas. La clorofila que contienen ayuda a eliminar toxinas

4) Sumar cereales integrales

Aportan nutrientes y facilitan a la digestión. Solos o acompañados con un vaso de leche o yogurt es una buena opción para sumar al desayuno, consumir entre comidas o como postre.

5) Pescado antes que carne

Tratar de evitar los fritos, grasas saturadas y el exceso de carne. Es preferible, en su lugar, consumir también carnes blancas – como pescado o pollo – a la plancha o al horno.

6) Sumar hierbas frescas o especias

También el consumo excesivo de sal. Se puede reemplazar por hierbas frescas o especias como el perejil, la albahaca, el jengibre, la pimienta, el orégano, y así evitar la retención de líquidos.

7) Preparar una rica limonada

El limón ideal para estar hidratado y, de paso, combatir el calor. Para consumirlo se puede preparar una limonada con limones naturales y agua mineral, dejar el la heladera para que se enfríe y listo.

8) Frutas, muchas frutas

Las frutas complementarán una dieta equilibrada después de las Fiestas aportando vitamina C, fibra, agua con nutrientes, antioxidantes y desintoxicantes.