Tips y consejos: cómo desintoxicarse después de la cena de Año Nuevo
¿Qué comemos después de las Fiestas de Año Nuevo? Recetas, tips y consejos para depurar el cuerpo y eliminar toxinas.
Las reuniones con amigos, familiares, las emociones, los regalos… Diciembre y sus excesos llegan a su fin con el postre de las Fiestas. Después de tantas comidas, dulces y bebidas, es apropiado seguir una serie de tips y consejos para darle un descanso al cuerpo y desintoxicar el organismo.
Qué comer después de las Fiestas
1) No saltearse comidas
Comer menos no ayudará a que el organismo recupere fuerzas. Como colación, una buena opción es optar por las infusiones que ayuden a la digestión y a eliminar la retención de líquidos. Los té verde, té de boldo o té de hierbas son buenas opciones y también pueden beberse fríos para contrarrestar el calor.
2) Beber agua, mucha agua
Después del consumo de alcohol o el exceso de bebidas azucaradas, beber mucha agua – en lo posible mineral – se convierte en el aliado número uno para nuestro organismo.
3) Verduras de hoja verde
Al vapor, crudas o en caldos son muy buenas opciones para consumir, hidratar y limpiar el cuerpo. También se puede optar por jugos o batidos a base de apio, zanahoria y frutas como pera, manzana o naranja en sus varias combinaciones.
Las verduras de hoja verde (lechuga, acelga, espinaca, rúcula) ayudan al estómago a limpiarse, aportan antioxidantes y vitaminas. La clorofila que contienen ayuda a eliminar toxinas
4) Sumar cereales integrales
Aportan nutrientes y facilitan a la digestión. Solos o acompañados con un vaso de leche o yogurt es una buena opción para sumar al desayuno, consumir entre comidas o como postre.
5) Pescado antes que carne
Tratar de evitar los fritos, grasas saturadas y el exceso de carne. Es preferible, en su lugar, consumir también carnes blancas – como pescado o pollo – a la plancha o al horno.
6) Sumar hierbas frescas o especias
También el consumo excesivo de sal. Se puede reemplazar por hierbas frescas o especias como el perejil, la albahaca, el jengibre, la pimienta, el orégano, y así evitar la retención de líquidos.
7) Preparar una rica limonada
El limón ideal para estar hidratado y, de paso, combatir el calor. Para consumirlo se puede preparar una limonada con limones naturales y agua mineral, dejar el la heladera para que se enfríe y listo.
8) Frutas, muchas frutas
Las frutas complementarán una dieta equilibrada después de las Fiestas aportando vitamina C, fibra, agua con nutrientes, antioxidantes y desintoxicantes.
