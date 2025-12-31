China impone un arancel del 55% a la carne argentina y pone en riesgo el principal ingreso de divisas

La noticia obliga a las cámaras empresarias (como el consorcio ABC) y al Gobierno a buscar mercados alternativos con urgencia para evitar un desplome en el ingreso de divisas. La carne vacuna es uno de los motores de la economía nacional y el principal generador de empleo en el sector agroindustrial.

Con este cambio en las reglas de juego, el sector ganadero enfrenta el desafío de diversificar sus ventas hacia otros destinos o renegociar las condiciones antes de que el calendario marque el inicio de 2026.