El mensaje grabado de Javier Milei para cerrar el año: "Por un 2026 que haga a la Argentina grande otra vez"
El Presidente realizó un repaso de sus primeros dos años de gobierno, en el que aseguró haber "cumplido toda las promesas de campaña".
En la antesala de los festejos de Año Nuevo, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para dirigirse a los argentinos con un mensaje cargado de definiciones políticas y con un repaso de sus primeros dos años, destacando los supuestos logros.
Mientras se prepara para recibir el 2026 en la Quinta de Olivos, el economista libertario trazó una línea de corte al cumplirse la primera mitad de su mandato, asegurando que su plataforma electoral ha sido ejecutada con éxito, pese a que las cifras y la gran mayoría de los argentinos no piense lo mismo.
El mandatario optó por un discurso centrado en los resultados de su programa de "shock", enfocándose especialmente en los indicadores sociales y económicos. "Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña", afirmó al inicio de su intervención, sin sonrojarse.
En ese sentido, el jefe de Estado destacó el cambio de tendencia en las variables macroeconómicas. "Estamos bajando la inflación y estamos empezando a crecer", sostuvo.
Además, el Presidente insistió en que la gestión libertaria logró rescatar a millones de ciudadanos de la vulnerabilidad. "Hemos sacado a más del 30% de los argentinos de la pobreza, es decir, hay 14 millones de argentinos menos en la pobreza", afirmó.
El mensaje, publicado originalmente en su cuenta de TikTok, también incluyó referencias a la seguridad pública, otro de los pilares que Milei considera como objetivos cumplidos. "Estamos terminando con la inseguridad", aseveró con firmeza.
"Les quiero desear felices fiestas. Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez. ¡Viva la libertad, carajo!", concluyó el mandatario su mensaje.
Según se conoció este miércoles, Milei decidió no trasladarse al interior del país ni tomarse días de vacaciones para el cierre del 2025. El hermetismo sobre su cena de Año Nuevo es total, aunque se confirmó que permanecerá en la residencia oficial para retomar su agenda de trabajo el primer día de enero.
