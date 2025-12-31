El mensaje grabado de Javier Milei para cerrar el año: "Por un 2026 que haga a la Argentina grande otra vez"

El mensaje, publicado originalmente en su cuenta de TikTok, también incluyó referencias a la seguridad pública, otro de los pilares que Milei considera como objetivos cumplidos. "Estamos terminando con la inseguridad", aseveró con firmeza.

"Les quiero desear felices fiestas. Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez. ¡Viva la libertad, carajo!", concluyó el mandatario su mensaje.

Según se conoció este miércoles, Milei decidió no trasladarse al interior del país ni tomarse días de vacaciones para el cierre del 2025. El hermetismo sobre su cena de Año Nuevo es total, aunque se confirmó que permanecerá en la residencia oficial para retomar su agenda de trabajo el primer día de enero.