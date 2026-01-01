Pasó Fin de Año: cuándo hay que desarmar el árbol de Navidad
Muchos siguen la tradición, pero pocos saben el verdadero motivo por el cual se hace ese día.
En todo el mundo millones de personas arman el arbolito de Navidad, y si bien cada casa tendrán sus tiempos, muchos lo retiran y guardan en la fecha adecuada.
Siempre estará aquella casa en la que el árbol permanecerá varios días o semanas (y hasta meses) como parte de la decoración, aunque en realidad hay una fecha específica para retirarlo luego de las fiestas.
Cuándo se desarma el arbolito de Navidad
Actualmente la tradición reza que todos los 8 de diciembre se deber armar el árbol, el pesebre y decorar todo con lo que uno desee. Muchos también adornan sus casas.
El arbolito tiene su protagonismo durante la Noche Buena y Navidad, aunque también se mantiene en Año Nuevo. El 7 de enero es el día en el que se desarma, luego de la celebración el día de los Reyes Magos.
Algunos sostienen que la fecha correcta para desarmarlo es exactamente un mes después, precisamente el 8 de enero. No obstante, ha habido históricamente discusiones en torno a esta fecha.
Por qué se pone el arbolito de Navidad el 8 de diciembre
Los celtas fueron los que, con la llegada del solsticio de invierno, tenían como tradición adornar un roble. De esta manera se aseguraban el regreso del sol. También hay otra tradición que afirma que los druidas de Europa Central adoraban a sus dioses adornando árbol perenne que ellos llamaban Yggdrasil. Después la tradición cristiana decoró pinos con frutos y luces que simbolizan la luz de Jesús.
