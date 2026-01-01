Pasó Fin de Año: cuándo hay que desarmar el árbol de Navidad

El arbolito tiene su protagonismo durante la Noche Buena y Navidad, aunque también se mantiene en Año Nuevo. El 7 de enero es el día en el que se desarma, luego de la celebración el día de los Reyes Magos.

Algunos sostienen que la fecha correcta para desarmarlo es exactamente un mes después, precisamente el 8 de enero. No obstante, ha habido históricamente discusiones en torno a esta fecha.

Por qué se pone el arbolito de Navidad el 8 de diciembre

Los celtas fueron los que, con la llegada del solsticio de invierno, tenían como tradición adornar un roble. De esta manera se aseguraban el regreso del sol. También hay otra tradición que afirma que los druidas de Europa Central adoraban a sus dioses adornando árbol perenne que ellos llamaban Yggdrasil. Después la tradición cristiana decoró pinos con frutos y luces que simbolizan la luz de Jesús.