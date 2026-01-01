Choque fatal en Córdoba y Juan B. Justo: dos motociclistas murieron en el arranque del Año Nuevo

Un motociclista murió en Lomas de Zamora tras chocar con un auto. Todo ocurrió en el cruce de las calles Portela y Prando, en Lomas Oeste. La colisión involucró a un Volkswagen color gris conducido por una joven y una moto Yamaha con un joven al volante.

El impacto hizo que el motociclista saliera despedido y cayera sobre el asfalto, mientras que el auto siguió de largo y chocó contra un árbol. Enseguida se acercó la gente del barrio para asistir a los involucrados.

Tras un llamado al 911, se acercó al lugar un patrullero del Centro de Protección Urbana de Lomas de Zamora y una ambulancia del SAME. Por desgracia, no había nada que hacer por el joven de la moto. El fuerte golpe le quitó la vida prácticamente en el acto.

Según testigos, la responsabilidad mayor del accidente fue del auto, que habría impactado a la moto desde atrás. El fallecido sería un joven que trabajaba en un lavadero de autos de la zona.