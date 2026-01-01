Choque fatal en Córdoba y Juan B. Justo: dos motociclistas murieron en el arranque del Año Nuevo
Los motoqueros cayeron del vehículo y fueron arrollados por un colectivo.
Un trágico accidente ocurrió este jueves 1º de enero en el barrio porteño de Palermo: dos motociclistas murieron tras ser atropellados por un colectivo. El episodio ocurrió cerca de las 8 de la mañana, en la intersección de la Avenida Córdoba y Juan B Justo.
Las primeras informaciones señalan que la moto habría pasado el semáforo en rojo e impactó con la parte trasera de un un colectivo de la línea línea 166 que circulaba por el carril del Metrobús sobre la avenida Juan B. Justo, en dirección hacia Santa Fe. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) arribó al lugar y constató la muerte de los motociclistas.
Según trascendió, las víctimas son dos hombre de 50 y 56 años, que golpearon sus cabezas contra uno de los vidrios del colectivo. Luego de ese impacto, cayeron al piso y fueron atropellados por el vehículo.
El tránsito permanece totalmente cortado en la Avenida Córdoba desde Godoy Cruz hasta Humboldt, y en la avenida Juan B. Justo desde Castillo hasta Niceto Vega.
Tragedia en Lomas de Zamora: un motociclista murió tras chocar con un auto
Un motociclista murió en Lomas de Zamora tras chocar con un auto. Todo ocurrió en el cruce de las calles Portela y Prando, en Lomas Oeste. La colisión involucró a un Volkswagen color gris conducido por una joven y una moto Yamaha con un joven al volante.
El impacto hizo que el motociclista saliera despedido y cayera sobre el asfalto, mientras que el auto siguió de largo y chocó contra un árbol. Enseguida se acercó la gente del barrio para asistir a los involucrados.
Tras un llamado al 911, se acercó al lugar un patrullero del Centro de Protección Urbana de Lomas de Zamora y una ambulancia del SAME. Por desgracia, no había nada que hacer por el joven de la moto. El fuerte golpe le quitó la vida prácticamente en el acto.
Según testigos, la responsabilidad mayor del accidente fue del auto, que habría impactado a la moto desde atrás. El fallecido sería un joven que trabajaba en un lavadero de autos de la zona.
