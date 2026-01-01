Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el jueves 1 de enero
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con buenas condiciones y un alivio al calor en el AMBA. Cómo sigue el clima en los primeros días del año.
Luego de un cierre de año con mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el inicio del 2026 sería todavía con buenas condiciones del clima y un leve descenso de las temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo prevé que el año inicie con un jueves 1 de enero que podría tener chaparrones en la madrugada, pero luego mejorando con buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre 18 y 29 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Para el cierre de la semana, el viernes en el AMBA tendría con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; junto a una mínima de 18 grados y una máxima de 27.
Para el primer fin de semana del 2026, el organismo anticipa un sábado con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con 16 grados de mínima y 28 de máxima.
Las buenas condiciones y el alivio al calor se mantendrían el domingo, con cielo parcialmente nublado en las primeras horas; pasando a algo nublado desde la tarde; mientras que el termómetro rondará entre 17 y 28 grados.
