Los informes de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) han revelado que ni la mujer ni la niña han realizado movimientos migratorios formales desde la fecha del incidente. Por esta razón, los fiscales suponen que el traslado se llevó a cabo a través de pasos fronterizos no habilitados o mediante otros métodos que les permitieron evadir los controles migratorios, aunque no se ha podido determinar el itinerario exacto que siguieron.

En el marco de la búsqueda, se revisaron registros de conexiones a cuentas de redes sociales atribuidas a la mujer, las cuales estaban vinculadas a diferentes países de Sudamérica, lo que proporcionó indicios sobre su posible desplazamiento internacional.

Ante la falta de información precisa sobre su ubicación, el 2 de marzo de 2026, la fiscalía solicitó a INTERPOL la emisión de una notificación amarilla para localizar a la niña.

Tras la divulgación del caso y el pedido de colaboración de la fiscalía, un informante anónimo proporcionó datos sobre el paradero de la madre y su hija, lo que llevó a las autoridades a un domicilio en el sector Altamira, municipio Barinas, Estado Barinas, en la República Bolivariana de Venezuela.

El padre de la niña, a través de su abogado, inició el trámite de restitución internacional ante la Cancillería Argentina, solicitud que fue enviada el 10 de agosto de este año a la Autoridad Central de Venezuela y aceptada por la Justicia de ese país.

No obstante, se ha informado que existen complicaciones para determinar el paradero de la madre y la niña. Hasta el momento, no se ha podido establecer su domicilio, y el padre no ha logrado restablecer el contacto con la menor, que ahora tiene 5 años.