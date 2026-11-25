La diseñadora tiene raíces sirias y libanesas, además de una estrecha conexión con Brasil. Esa combinación cultural forma parte de su identidad creativa y también se refleja en sus colecciones. Actualmente, su firma tiene presencia en Buenos Aires y San Pablo.

Antes de lanzar su marca homónima, Saud fue una de las creadoras de Naima, emprendimiento que impulsó junto a una socia. Sus primeros pasos en la industria estuvieron vinculados a un local en Recoleta, donde inicialmente comercializaba prendas de otras etiquetas. Con el tiempo, comenzó a desarrollar sus propias creaciones y decidió avanzar con un proyecto independiente.

Las pistas que despertaron rumores

Durante su participación en LAM, Ochoa también hizo referencia a algunas publicaciones en redes sociales que habrían alimentado las versiones sobre el acercamiento entre ambos. Entre ellas, mencionó fotografías en las que Saud aparece junto al perro del actor y otras en las que utiliza un casco que sería de Arana.

“Lo que empezó a pasar fue que la pareja de Facundo, que se llama Marian Saud, que es una diseñadora, empezó a subir fotos con el perro de Facundo, fotos con el casco de Facundo”, explicó el periodista.

En medio del debate, Karina Iavícoli planteó que el protagonista de Muñeca brava tenía derecho a rehacer su vida sentimental después de la separación. Sin embargo, Ochoa insistió en que el supuesto conflicto estaría relacionado con las señales que el actor habría dado sobre una posible reconciliación con Susini mientras comenzaba a conocer a otra persona.

“A mí me confirman que ellos están en una relación, no sé si están de novios o están recién saliendo”, aclaró el panelista, al referirse al estado actual del vínculo.

Qué había dicho sobre María Susini

La noticia tomó mayor repercusión al recordar las declaraciones que Arana había realizado meses atrás sobre su separación. En agosto, durante su visita a PH, Podemos Hablar (Telefe), el actor había manifestado públicamente que todavía tenía intenciones de luchar por su historia de amor con Susini, con quien formó una familia y tuvo a sus hijos.

“No todo el mundo tiene la gracia de encontrar al amor de su vida, en su vida. Entonces, cuando lo encontrás, la peleás. Hay que pelear hasta lo último, me parece que es así”, había expresado en aquella oportunidad.

Sus palabras volvieron a cobrar relevancia frente a las versiones de un nuevo romance. Por ahora, ni Arana ni Saud confirmaron públicamente la relación, por lo que el vínculo continúa en el terreno de las versiones que trascendieron en televisión.