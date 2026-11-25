Facundo Arana estaría comenzando una nueva relación y se conocieron detalles de la mujer que lo conquistó
Tras su separación de María Susini, el actor habría iniciado un vínculo con una reconocida diseñadora.
Facundo Arana estaría atravesando un nuevo capítulo en su vida sentimental después de ponerle fin a su relación de 19 años con María Susini. En las últimas horas trascendió que el actor habría comenzado a salir con Marian Saud, una empresaria y diseñadora argentina especializada en alta costura.
La información fue revelada por Pepe Ochoa en LAM (América), donde aseguró que el vínculo habría generado tensiones en el entorno familiar del artista. Según explicó, la situación estaría relacionada con las expectativas de una posible reconciliación entre Arana y su expareja.
“Facundo y su familia no tienen contacto. ¿Por qué? Porque Facundo, por un lado, quería recomponer las cosas con María Susini, pero a la vez la familia se enteró de que estaba saliendo con alguien”, sostuvo el panelista.
Quién es Marian Saud
La mujer vinculada sentimentalmente con el actor es una reconocida figura del mundo de la moda. Marian Saud está al frente de una marca propia de alta costura, dedicada principalmente al diseño y confección de vestidos exclusivos para novias, fiestas y eventos especiales. Además, cuenta con una línea de prendas prêt-à-porter.
Su trabajo se caracteriza por la elaboración artesanal y la atención a los detalles, con bordados hechos a mano, cristales, pedrería y diferentes combinaciones de texturas. La exclusividad es uno de los pilares de su propuesta, que busca desarrollar piezas personalizadas para cada clienta.
La diseñadora tiene raíces sirias y libanesas, además de una estrecha conexión con Brasil. Esa combinación cultural forma parte de su identidad creativa y también se refleja en sus colecciones. Actualmente, su firma tiene presencia en Buenos Aires y San Pablo.
Antes de lanzar su marca homónima, Saud fue una de las creadoras de Naima, emprendimiento que impulsó junto a una socia. Sus primeros pasos en la industria estuvieron vinculados a un local en Recoleta, donde inicialmente comercializaba prendas de otras etiquetas. Con el tiempo, comenzó a desarrollar sus propias creaciones y decidió avanzar con un proyecto independiente.
Las pistas que despertaron rumores
Durante su participación en LAM, Ochoa también hizo referencia a algunas publicaciones en redes sociales que habrían alimentado las versiones sobre el acercamiento entre ambos. Entre ellas, mencionó fotografías en las que Saud aparece junto al perro del actor y otras en las que utiliza un casco que sería de Arana.
“Lo que empezó a pasar fue que la pareja de Facundo, que se llama Marian Saud, que es una diseñadora, empezó a subir fotos con el perro de Facundo, fotos con el casco de Facundo”, explicó el periodista.
En medio del debate, Karina Iavícoli planteó que el protagonista de Muñeca brava tenía derecho a rehacer su vida sentimental después de la separación. Sin embargo, Ochoa insistió en que el supuesto conflicto estaría relacionado con las señales que el actor habría dado sobre una posible reconciliación con Susini mientras comenzaba a conocer a otra persona.
“A mí me confirman que ellos están en una relación, no sé si están de novios o están recién saliendo”, aclaró el panelista, al referirse al estado actual del vínculo.
Qué había dicho sobre María Susini
La noticia tomó mayor repercusión al recordar las declaraciones que Arana había realizado meses atrás sobre su separación. En agosto, durante su visita a PH, Podemos Hablar (Telefe), el actor había manifestado públicamente que todavía tenía intenciones de luchar por su historia de amor con Susini, con quien formó una familia y tuvo a sus hijos.
“No todo el mundo tiene la gracia de encontrar al amor de su vida, en su vida. Entonces, cuando lo encontrás, la peleás. Hay que pelear hasta lo último, me parece que es así”, había expresado en aquella oportunidad.
Sus palabras volvieron a cobrar relevancia frente a las versiones de un nuevo romance. Por ahora, ni Arana ni Saud confirmaron públicamente la relación, por lo que el vínculo continúa en el terreno de las versiones que trascendieron en televisión.
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