Tormenta de Santa Rosa: cuándo llega a Buenos Aires y cómo serán las lluvias según los informes meteorológicos

Según el SMN, el sábado 30 de agosto tampoco tendría probabilidades de precipitaciones hasta ahora, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a nublado en la tarde y noche, y con temperaturas de entre 14 y 17 grados.

Cuándo llega la Tormenta de Santa Rosa al AMBA

Si bien el pronóstico extendido del SMN no prevé hasta ahora precipitaciones para las próximas jornadas, el sitio especializado Meteored sí marca un 80% de lluvias, entre débil y moderada para el sábado, desde 12 del mediodía, y extendiéndose hasta el domingo a las 15 de la tarde.

image Tormenta de Santa Rosa. El pronóstico de Meteored en el AMBA.

De todos modos, el mismo portal meteorológico advierte que de acuerdo con los registros del SMN, analizados en el Observatorio Central Buenos Aires entre 1906 y 2023, en un margen de cinco días antes y cinco días después del 30 de agosto, se registraron tormentas en 57 % de los años.

Esto significa que, aunque no se produce todos los años, el fenómeno tiene una probabilidad estadísticamente significativa de ocurrir en ese período.

"Este año, los modelos meteorológicos de mediano plazo, como el del Centro Europeo, ya muestran indicios de inestabilidad para los días 30 y 31 de agosto en la zona central y el litoral argentino", sugiere Meteored.