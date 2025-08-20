Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven antes de lo previsto a Buenos Aires: cuándo se larga
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored sorprendieron con el regreso anticipad de las lluvias para el AMBA. Cómo sigue el clima.
Luego de la ciclogénesis que azotó al Área de Buenos Aires (AMBA) entre martes y miércoles con lluvias fuertes y tormentas, cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que ahora prevé un regreso anticipado de las precipitaciones.
Fue este miércoles que se fueron por un rato las nubes cerca de media mañana, para darle continuidad a la semana con vientos pero sin lluvias, y acompañado de temperaturas algo agradables.
De esta manera, se espera al menos una jornada más de buenas condiciones del clima, ya que el organismo prevé un jueves con cielo despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana, parcialmente nublado en la tarde y mayormente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 7 y 19 grados.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
De acuerdo con el SMN, la semana cierra con lluvias en un regreso anticipado del mal clima. El viernes se anticipa con temperatura de entre 12 y 18 grados, y con cielo mayormente nublado en la madrugada y con probabilidad de chaparrones en la mañana y tarde, mejorando recién en la noche con cielo despejado.
El sitio especializado Meteored también mantiene pronósticos de precipitaciones para el viernes, con probabilidad de "lluvia débil", pero entre las 4 de la madrugada y las 10 de la mañana.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
Meteored y el SMN prevé un fin de semana con buenas condiciones del clima. Según el informe del organismo nacional, el sábado tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, junto con marcas térmicas que rondarán entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.
El domingo tendría condiciones del tiempo similares, con las primeras horas con cielo despejado, tornándose algo nublado desde la tarde. En este caso, el termómetro oscilará entre una baja mínima de 4 grados, subiendo hasta 17.
