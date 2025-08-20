Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven antes de lo previsto a Buenos Aires: cuándo se larga

smn (28) Pronóstico de lluvias para este viernes en Buenos Aires. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El sitio especializado Meteored también mantiene pronósticos de precipitaciones para el viernes, con probabilidad de "lluvia débil", pero entre las 4 de la madrugada y las 10 de la mañana.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

Meteored y el SMN prevé un fin de semana con buenas condiciones del clima. Según el informe del organismo nacional, el sábado tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche, junto con marcas térmicas que rondarán entre 7 grados de mínima y 15 de máxima.

El domingo tendría condiciones del tiempo similares, con las primeras horas con cielo despejado, tornándose algo nublado desde la tarde. En este caso, el termómetro oscilará entre una baja mínima de 4 grados, subiendo hasta 17.