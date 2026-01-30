Tormentas fuertes, con intensas lluvias y caída de granizo: la alerta a corto plazo que rige para Buenos Aires

Qué pasa con las lluvias en el AMBA

Fueron varias las jornadas agobiantes, por lo que el esperado frente frío parece llegar este viernes a la Ciudad y el conurbano. Si bien el cierre de semana transcurrió con temperaturas agradables, de entre 19 y 30 grados, también tuvo buenas condiciones, a la espera del desmejoramiento que se espera para horas de la tarde y noche.

De esta manera, según el SMN, el viernes cierra con probabilidades de tormentas aisladas para la tarde, y chaparrones para la noche. Se escuchaban, incluso, los primeros estruendos a la espera de la llegada de las precipitaciones.