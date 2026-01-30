Tormentas fuertes, con intensas lluvias y caída de granizo: la alerta a corto plazo que rige para Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso a corto plazo para este viernes por lluvias y tormentas fuertes en zonas del interior bonaerense.
El cierre de la semana se mantiene signado por la llegada del mal clima y de las lluvias y tormentas, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este viernes una alerta a corto plazo que alcanza a varias zonas del interior de la provincia de Buenos Aires.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se esperaban lluvias y tormentas para la tarde y noche, según el informe del organismo nacional.
Sin embargo, el aviso a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y ocasional caída de granizo alcanza a las localidades de 25 de Mayo, Lobos, Navarro, Roque Perez y Saladillo. Indicó el organismo que los fenómenos indicados en el ACP fueron detectados con radares meteorológicos.
Al respecto, el SMN lanzó medidas de protección:
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas
Qué pasa con las lluvias en el AMBA
Fueron varias las jornadas agobiantes, por lo que el esperado frente frío parece llegar este viernes a la Ciudad y el conurbano. Si bien el cierre de semana transcurrió con temperaturas agradables, de entre 19 y 30 grados, también tuvo buenas condiciones, a la espera del desmejoramiento que se espera para horas de la tarde y noche.
De esta manera, según el SMN, el viernes cierra con probabilidades de tormentas aisladas para la tarde, y chaparrones para la noche. Se escuchaban, incluso, los primeros estruendos a la espera de la llegada de las precipitaciones.
