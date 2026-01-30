Lluvias en Buenos Aires: cuándo son las tormentas fuertes y cuántos días con precipitaciones se pronostican
Para el Servicio Meteorológico Nacional es inminente que lleguen las lluvias y tormentas al AMBA. ¿Hasta cuándo se mantiene el clima inestable?
El clima inestable tiene fecha de regreso al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con la inminente llegada de lluvias y tormentas, para cumplir con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que promete un un leve descenso de las temperaturas a la espera de una nueva ola de calor.
Fueron varias las jornadas agobiantes, por lo que el esperado frente frío parece llegar este viernes a la Ciudad y el conurbano. Si bien el cierre de semana transcurrió con temperaturas agradables, de entre 19 y 30 grados, también tuvo buenas condiciones, a la espera del desmejoramiento que se espera para horas de la tarde y noche.
De esta manera, según el SMN, el viernes cierra con probabilidades de tormentas aisladas para la tarde, y chaparrones para la noche. Se escuchaban, incluso, los primeros estruendos a la espera de la llegada de las precipitaciones.
Cuántos días con lluvias se esperan en el AMBA
Más allá de la inestabilidad de este viernes, el pronóstico del organismo nacional es alentador para el fin de semana, ya que no se esperan más lluvias en Buenos Aires.
El SMN prevé un sábado con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.
De igual modo, el domingo se anticipa como una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que iniciarán con una mínima de 20 grados y una máxima que subiría a 31.
El ascenso térmico se empezaría a hacer sentir desde el lunes, con una nueva semana signada por el calor. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con marcas de entre 23 y 33 grados.
De momento, la jornada más calurosa en el AMBA sería la del martes, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 24 grados y una máxima que treparía a 34.
