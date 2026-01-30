Lluvias en Buenos Aires: cuándo son las tormentas fuertes y cuántos días con precipitaciones se pronostican

El SMN prevé un sábado con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y algo nublado en la noche; con temperaturas que rondarán entre 20 grados de mínima y 29 de máxima.

De igual modo, el domingo se anticipa como una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que iniciarán con una mínima de 20 grados y una máxima que subiría a 31.

El ascenso térmico se empezaría a hacer sentir desde el lunes, con una nueva semana signada por el calor. La jornada tendría cielo mayormente nublado, con marcas de entre 23 y 33 grados.

De momento, la jornada más calurosa en el AMBA sería la del martes, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 24 grados y una máxima que treparía a 34.