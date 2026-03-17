Tormentón en el AMBA: más de 37.000 usuarios quedaron sin luz tras la tormenta
El temporal que azotó la Ciudad y el conurbano dejó calles inundadas, árboles caídos y miles de hogares sin electricidad.
El martes por la tarde, la intensa lluvia y las ráfagas de viento golpearon con fuerza el Área Metropolitana de Buenos Aires, dejando a su paso calles anegadas, semáforos apagados y más de 37.000 usuarios sin luz. Las principales distribuidoras, Edesur y Edenor, informaron que los cortes se concentraron en zonas donde el agua y el viento provocaron daños en postes y líneas eléctricas, así como la caída de árboles sobre el tendido.
El temporal afectó tanto a la Ciudad como a varios partidos del conurbano, generando interrupciones que se extendieron durante horas. En algunos barrios, los cortes de luz duraron más de tres horas, mientras las cuadrillas trabajaban sin descanso para restablecer el servicio. Vecinos de localidades como Lanús, Quilmes, Vicente López y Palermo reportaron interrupciones intermitentes, con la electricidad que volvía y se cortaba nuevamente debido a fallas en la red.
Además de los cortes, el viento y la lluvia provocaron la caída de árboles y ramas que obstaculizaron calles y avenidas principales, complicando la circulación de vehículos y transporte público. Las inundaciones afectaron especialmente los sectores bajos del conurbano y zonas donde los desagües no pudieron absorber el volumen de agua acumulado, dejando a cientos de vecinos con autos y viviendas parcialmente bajo agua.
Las autoridades porteñas y bonaerenses hicieron un llamado a la precaución y a la paciencia de los vecinos, insistiendo en que la recuperación total del servicio dependerá del avance de las reparaciones y de la evolución del clima. Mientras las cuadrillas de Edesur y Edenor trabajaban durante la tarde y la noche, los usuarios compartían imágenes en redes sociales mostrando barrios anegados, autos atrapados y semáforos apagados, y también expresando su frustración por la demora en la atención de los cortes.
Con el cese del temporal en gran parte del AMBA, las distribuidoras informaron que el servicio comenzó a normalizarse de manera progresiva, aunque todavía quedan sectores afectados por la magnitud de los daños. Los vecinos continúan esperando que la electricidad vuelva por completo a todos los hogares, mientras la combinación de lluvias intensas, viento y árboles caídos sigue marcando la rutina diaria en muchas zonas.
La recomendación oficial sigue siendo extremar precauciones, evitar circular por calles anegadas y no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con agua, mientras Defensa Civil y las distribuidoras trabajan para que la normalidad regrese cuanto antes.
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