Tormentón en el AMBA: más de 37.000 usuarios quedaron sin luz tras la tormenta

Las autoridades porteñas y bonaerenses hicieron un llamado a la precaución y a la paciencia de los vecinos, insistiendo en que la recuperación total del servicio dependerá del avance de las reparaciones y de la evolución del clima. Mientras las cuadrillas de Edesur y Edenor trabajaban durante la tarde y la noche, los usuarios compartían imágenes en redes sociales mostrando barrios anegados, autos atrapados y semáforos apagados, y también expresando su frustración por la demora en la atención de los cortes.