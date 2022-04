Magalí Aravena dijo que Toto Salvio intentó "pisarla"

Además de precisar que sigue "legalmente casada" con Toto Salvio, Aravena aclaró que la separación conyugal se produjo el 4 de abril pasado tras más de una década de matrimonio, lo que no concuerda del todo con la aclaración de Sol Rinaldi, pareja actual del futbolista, que dijo que él está soltero "hace mucho tiempo".

Rinaldi también dijo que mantiene una relación de "varios meses" con Salvio, pero el relato de Aravena difiere enormemente: se refirió a la mujer como "amante" de su todavía esposo.

"Veo que estaba la camioneta del padrino de mi hijo y él estaba con la amante, fui hasta el auto y quedé enfrente", sentenció Aravena al declarar ante la Policía.

"Eduardo avanzó como queriéndose ir del lugar, pero yo estaba frente a él y avanzó como para pisarme, yo llegué a correrme para que no me pisara pero me pasó pegado a las piernas y ahí me agarra el vidrio de atrás del lado del acompañante, arrastrándome hacia delante y luego hacia atrás, hasta que me solté, porque ya no tenía más fuerza. Eduardo dio marcha atrás y se dio a la fuga", relató la mujer.

Aravena dijo que la de esta madrugada fue la primera vez que hubo una discusión en la que "él perdió la cabeza" y que ella "estaba loca" porque lo vio "con otra mujer".

De hecho, Aravena evitó precisar si buscaría hacer avanzar una causa penal por "lesiones en contexto de violencia de género".

"Me reservo el derecho, quiero pensar bien", concluyó.