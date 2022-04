Revelan el chat entre Toto Salvio y Magalí Aravena tras el episodio de violencia

El chat fue revelado por Carlos Monti en el programa "Nosotros a la mañana". A lo que el Pollo Álvarez acotó: "Cuatro y catorce de la madrugada dice ahí. Es en caliente el chat", precisó. Tras una breve introducción del tema, el panelista del programa se puso a leer los mensajes que el futbolista de Boca y la modelo portuguesa cruzaron tras el violento episodio.

chat.jpg

"Y vos avanzaste, por eso me subí al capó. Salté porque me pasabas por arriba. Estás ciego. No te acordás de quién soy. Queda asentado acá. No voy a ir a lo penal todavía. Un movimiento en falso que hagas y retomo absolutamente todo", agregó la modelo, lanzando una fuerte advertencia contra el futbolista de Boca.