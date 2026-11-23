La junta interna también sostuvo que la Justicia rechazó las acusaciones de una denuncia penal presentada por las autoridades del establecimiento. A su vez, advirtió que para avanzar con sanciones contra representantes gremiales electos de ATE y de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) será necesario obtener previamente el desafuero sindical.

El presupuesto y la falta de personal, en el centro del conflicto

El gremio apuntó contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el Consejo de Administración, a quienes responsabilizó por la situación. También denunció una reducción de más de $40.000 millones en el presupuesto del hospital, que estimó en un 8%, además de dificultades por la falta de personal e insumos.

En paralelo, la APyT obtuvo mediante un amparo los estados contables del establecimiento, con los que cuestionó el financiamiento destinado al centro pediátrico. Según esos registros, los aportes nacionales pasaron de $304.627 millones en 2024 a $252.077 millones en 2025, pese a que durante ese período la inflación fue del 31,55%.

Otro de los puntos señalados por los trabajadores es la reducción de la dotación de enfermería. Según el gremio, el plantel pasó de unas 2.000 personas a aproximadamente 1.350.

Frente a este escenario, ATE anticipó que impulsará una asamblea del equipo de salud, un cabildo abierto y una campaña nacional de solidaridad. También anunció la creación de un fondo de lucha para acompañar a los empleados alcanzados por las sanciones.