"Comprendemos que legalmente las partes involucradas tienen el derecho de efectuar todos los planteos que la ley les permite y somos respetuosos de la justicia, pero cuando todos esos planteos fueron analizados y fundadamente rechazados, es tiempo de pensar que cada planta cerrada es un pueblo que se queda sin su fuente de trabajo", sentenciaron desde el gremio.

"Cada línea que se apaga es un grupo de familias que ya no tiene para comer. No son números, ni activos, ni planteos jurídicos, son personas que necesitan trabajar para poder sobrevivir. Los sueldos de los trabajadores son alimentarios, es la comida de hoy y no la de dentro de un año", agregaron.

Citando las palabras del papa León XIV en su reciente visita al país, desde ATILRA remarcaron que "los trabajadores de SanCor llevan muchos años esperando, entre incertidumbre y promesas, y han hecho lo que correspondía: seguir al pie de las máquinas".

"Es hora de que esto termine y comience una nueva etapa de una vez por todas, una nueva etapa con trabajo y salario, y un futuro para sus familias y nuestras comunidades. Es por ello que, en los próximos días, en fecha a decidir en asamblea, nos movilizaremos y marcharemos pacíficamente en apoyo a una pronta resolución definitiva", cerraron.