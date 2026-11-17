Trabajadores de SanCor convocaron a una marcha pacífica para lograr la resolución de la quiebra de la marca
Decenas de trabajadores quedaron en un limbo judicial debido al extenso proceso de liquidación de una de las mayores productoras de lácteos del país.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) convocó esta semana a una movilización pacífica para reclamar la pronta resolución del proceso de SanCor, una de las mayores marcas productos lácteos del país que presentó la quiebra en abril de este año.
"Luego de la adquisición de los pliegos licitatorios por parte de varias empresas, una seguidilla de recursos interpuestos y rechazados postergó el proceso de liquidación prolongando la acuciante situación de los trabajadores", denunciaron desde la organización gremial en un comunicado.
Decenas de empleados de SanCor quedaron en un limbo judicial en abril de este año, luego de que el juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4a Nominación de los Tribunales de Rafaela, en Santa Fe, decretara la quiebra de la empresa con 88 años de trayectoria.
"Tanto la resolución de apertura del concurso, como la del dictado de la quiebra y la de Cámara, destacan el aspecto social de la situación, dirigiéndose a los trabajadores y a las comunidades donde se encuentran ubicadas las plantas industriales de la empresa en quiebra, propendiendo a la continuidad de la liquidación sin más interrupciones, en beneficio y protección de los acreedores, de los trabajadores que son también acreedores, y de la sociedad en su conjunto, en pos de la reactivación de las plantas y la reanudación del pleno trabajo mediante un proyecto de inversión genuina y producción", señalaron.
Por orden del juez la empresa sigue operando en Santa Fe, pero adeuda $ 12.788 millones en salarios y $6.349 millones en aportes previsionales e impuestos, entre otras cuentas pendientes que afectan de manera directa a los trabajadores.
"Comprendemos que legalmente las partes involucradas tienen el derecho de efectuar todos los planteos que la ley les permite y somos respetuosos de la justicia, pero cuando todos esos planteos fueron analizados y fundadamente rechazados, es tiempo de pensar que cada planta cerrada es un pueblo que se queda sin su fuente de trabajo", sentenciaron desde el gremio.
"Cada línea que se apaga es un grupo de familias que ya no tiene para comer. No son números, ni activos, ni planteos jurídicos, son personas que necesitan trabajar para poder sobrevivir. Los sueldos de los trabajadores son alimentarios, es la comida de hoy y no la de dentro de un año", agregaron.
Citando las palabras del papa León XIV en su reciente visita al país, desde ATILRA remarcaron que "los trabajadores de SanCor llevan muchos años esperando, entre incertidumbre y promesas, y han hecho lo que correspondía: seguir al pie de las máquinas".
"Es hora de que esto termine y comience una nueva etapa de una vez por todas, una nueva etapa con trabajo y salario, y un futuro para sus familias y nuestras comunidades. Es por ello que, en los próximos días, en fecha a decidir en asamblea, nos movilizaremos y marcharemos pacíficamente en apoyo a una pronta resolución definitiva", cerraron.
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