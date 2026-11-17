El hecho ocurrió cerca de la intersección de las avenidas Juan B. Alberdi y San Pedrito, en el barrio de Flores, cuando un oficial de la Policía de la Ciudad escuchó un fuerte estruendo proveniente de un local de cerramientos de la zona. Al aproximarse al lugar, el policía observó que la puerta de ingreso al comercio tenía el vidrio roto, que las cosas estaban revueltas y constató que en el interior se encontraba un hombre sobre el suelo. Ante tal circunstancia, solicitó identificarlo, a lo que el imputado se negó.