Flores: entró a robar a un comercio, se quedó dormido y fue condenado en 48 horas
El ladrón rompió el vidrio de la puerta de ingreso de un local de cerramientos, pero se quedó dormido. Lo condenaron en 48 horas.
Una investigación de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a instancias de la auxiliar fiscal Daiana Biassotti, culminó con una condena en 48 horas a través de un juicio abreviado para un imputado con antecedentes penales que, tras romper el vidrio de la puerta de ingreso a un local de cerramientos en el barrio de Flores, sustrajo el dinero de la caja registradora y luego se quedó dormido.
Ocurrió en Flores: lo atraparon porque se quedó dormido en el lugar
El titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº19, Agustín Eduardo Riggi, homologó el acuerdo de avenimiento por el cual se condenó al imputado a la pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo y se lo declaró reincidente.
El hecho ocurrió cerca de la intersección de las avenidas Juan B. Alberdi y San Pedrito, en el barrio de Flores, cuando un oficial de la Policía de la Ciudad escuchó un fuerte estruendo proveniente de un local de cerramientos de la zona. Al aproximarse al lugar, el policía observó que la puerta de ingreso al comercio tenía el vidrio roto, que las cosas estaban revueltas y constató que en el interior se encontraba un hombre sobre el suelo. Ante tal circunstancia, solicitó identificarlo, a lo que el imputado se negó.
Al tomar intervención la UFLA Oeste, se ordenó la detención del sospechoso y posteriormente se comprobó que tenía antecedentes penales previos por delitos contra la propiedad, robos y hurtos en grado de tentativa.
En la alcaidía donde lo alojaron, al realizarle un cacheo, se descubrió que tenía 100 mil pesos en efectivo, que habían sido sacados de la caja registradora del local de cerramientos. En este contexto, la auxiliar fiscal Biassotti lo imputó por el delito de robo simple en grado de tentativa, según los artículos 164 y 42 del Código Penal. Finalmente, 48 horas después del hecho, se arribó a un acuerdo de pena entre la fiscalía y la defensa de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.
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