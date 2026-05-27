Tragedia: quién es el empleado que murió mientras trabajaba en Aeroparque
Conforme avanza la investigación, identificaron a los operarios víctimas de la fatal explosión en el cuarto técnico.
A medida que avanzan las horas, se conocen nuevos detalles sobre el trágico accidente laboral ocurrido este miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery, donde un operario perdió la vida y otro resultó herido. La investigación se centra ahora en las tareas que realizaban las víctimas, quienes pertenecían a una empresa externa de mantenimiento.
De acuerdo con información judicial y policial, los dos operarios afectados se desempeñaban en la firma “Maxiseguridad”, una compañía contratada por la concesionaria Aeropuertos Argentina para llevar a cabo las revisiones y el mantenimiento periódico de los sistemas de prevención de incendios y los tubos de dióxido de carbono (CO2), según Infobae.
El siniestro se cobró la vida de uno de los operarios, mientras que su compañero logró salvarse milagrosamente:
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La víctima fatal: Fue identificado de forma oficial por las fuerzas de seguridad mediante las iniciales F. G. El trabajador se encontraba manipulando los cilindros en el momento exacto en que se desencadenó el desperfecto, falleciendo en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.
El operario herido: Su identidad se mantiene en reserva, pero las autoridades médicas confirmaron que sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro. A pesar del violento impacto, fue rescatado a tiempo, asistido por las ambulancias de la terminal y se recupera favorablemente del traumatismo y el shock de la situación.
Cómo fue el accidente fatal en Aeroparque
La reconstrucción del hecho determinó que el accidente no ocurrió a la vista del público general, sino en una sala técnica restringida ubicada en la planta alta del hall central, en las inmediaciones de la puerta de emergencia próxima al sector de preembarque nacional.
Si bien es un área de intenso tránsito de pasajeros, a ese cuarto cerrado solo ingresa el personal autorizado.
Las víctimas se encontraban realizando arreglos en uno de los pesados cilindros de CO2 cuando un tablero eléctrico de la estructura se desprendió y les cayó encima. El objeto golpeó de lleno contra una de las válvulas de seguridad del tubo, lo que provocó una violenta y repentina liberación del gas a alta presión.
Debido a las dimensiones reducidas del cuarto técnico, ambos hombres quedaron atrapados en el interior del habitáculo en medio de la descompresión. Cuando el personal de emergencias médicas de Aeroparque logró ingresar a la sala tras controlar la fuga, constataron el deceso de F. G. y procedieron a evacuar al sobreviviente.
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