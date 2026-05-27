Tragedia: quién es el empleado que murió mientras trabajaba en Aeroparque

Las víctimas se encontraban realizando arreglos en uno de los pesados cilindros de CO2 cuando un tablero eléctrico de la estructura se desprendió y les cayó encima. El objeto golpeó de lleno contra una de las válvulas de seguridad del tubo, lo que provocó una violenta y repentina liberación del gas a alta presión.

Debido a las dimensiones reducidas del cuarto técnico, ambos hombres quedaron atrapados en el interior del habitáculo en medio de la descompresión. Cuando el personal de emergencias médicas de Aeroparque logró ingresar a la sala tras controlar la fuga, constataron el deceso de F. G. y procedieron a evacuar al sobreviviente.