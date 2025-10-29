Tragedia en Quilmes: nene de 8 años fue aplastado por un arco de handball y está con muerte cerebral
Es un alumno del Colegio Nazareth de Quilmes que participó el martes de esta semana en una actividad con sus compañeros. Se trepó a la estructura y se golpeó.
Un nene de ocho años quedó con muerte cerebral menos de 24 horas después de haber sufrido un fuerte golpe en la cabeza tras treparse a un arco de handball durante una actividad que compartió el martes a la noche con sus compañeros en un polideportivo de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
El nene es alumno del Colegio Nazareth y además juega en una categoría infantil de básquet del club Argentino de Quilmes. Testigos de la escena señalaron que el chico se trepó al arco de handball pero como la estructura no estaba adherida al piso de la cancha se desplomó sobre él, informó el sitio A24.
Apenas ocurrió el accidente el nene fue trasladado de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte por un fuerte golpe en la en la región occipital del cráneo (cerca de la nuca), y una vez en la guardia los médicos encontraron lesiones intracraneales y hemorragia interna.
La lesión en el cráneo no fue la única que complicó el cuadro del chico, sino que los médicos tuvieron que operarlo de urgencia por lesiones en el abdomen. La cirugía fue exitosa, pero su cuadro se agravó con el paso de las horas.
Para este miércoles el chico ya había sido derivado al Hospital de Alta Complejidad “El Cruce” de Florencio Varela en un intento de ampliar su tratamiento, pero sigue internado en ese centro médico con diagnóstico de muerte cerebral.
Mientras tanto, la Fiscalía de Quilmes comenzó a investigar el episodio para determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades del colegio Nazareth y de las del club donde ocurrió el accidente, ante la posibilidad de que el accidente haya tenido que ver con la falta de seguridad del arco de handball, que no estaba adherido al piso de la cancha, y no con la iniciativa del nene de treparse a la estructura.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario