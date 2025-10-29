Tragedia en Quilmes: nene de 8 años fue aplastado por un arco de handball y está con muerte cerebral

Mientras tanto, la Fiscalía de Quilmes comenzó a investigar el episodio para determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades del colegio Nazareth y de las del club donde ocurrió el accidente, ante la posibilidad de que el accidente haya tenido que ver con la falta de seguridad del arco de handball, que no estaba adherido al piso de la cancha, y no con la iniciativa del nene de treparse a la estructura.