Una línea de colectivos inició las pruebas del Trambus en CABA: de cuál se trata
Los colectivos eléctricos tendrán una prueba experimental y se espera que se implementen en 2026.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) presentó el proyecto de "trambus", una línea de colectivos eléctricos que se sumarán a la red de transporte porteña. Como primera etapa, se realizará una prueba experimental y de adaptación con un recorrido sobre la Avenida Juan B. Justo.
La primera línea de buses eléctricos dio sus primeros pasos a comienzos de año, con un recorrido que unía las zonas de Retiro con Parque Lezama. En su momento, fue presentado como una gran apuesta por el uso de nuevos medios de transporte más ecológicos y eficientes al reducir la contaminación.
Esta semana, la empresa Juan B. Justo S.A.T.C.I. inició las pruebas de adaptación de los nuevos Trambus que funcionarán a la par del recorrido de la línea de colectivo 34.
"En su recorrido conectará con 5 líneas de subte (H en Hospitales, E en Av. La Plata, A en Acoyte y Río de Janeiro, B en Dorrego y D en Palermo), así como con 4 líneas de trenes (Belgrano Sur en estación Sáenz, Sarmiento en estación Caballito, San Martín en estación Villa Crespo y Palermo y Mitre en estación Tres de Febrero)", había anticipado el Ministerio de Infraestructura porteño. Pablo Bereciartua, en septiembre.
El sistema de Trambus estará confirmado por dos líneas de colectivos eléctricos, con un sistema silencioso, ágil y sin emisiones. El fin es que sus recorridos se integren a la red de subtes de forma transversal. Según informó el usuario de X, Ciudad de Bondis,, ya comenzó la instancia de capacitación a los choferes y el test drive.
"Es similar al Metrobus, pero más moderno, 100% sostenible porque es eléctrico, adaptado a personas con discapacidad y, además, silencioso, por lo que también vamos a reducir la contaminación sonora", había explicado el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, al anunciar su implementación en febrero de este año.
El recorrido del trambus
El Trambus 1, o T1, comenzará a funcionar en 2026. Está previsto que circule por el centro de la Ciudad y conecte la Costanera (altura Aeroparque) hasta el Centro de Trasbordo Sáenz, recorriendo los barrios de Palermo, Villa Crespo, Caballito, Almagro, Parque Chacabuco, Boedo, Parque Patricios y Nueva Pompeya.
También está proyectado que tenga conexiones con las estaciones de subte Palermo (línea D), Dorrego (línea B), Acoyte (línea A), Avenida La Plata (línea E) y Hospitales (línea H), hasta la estación Saenz (FFCC Belgrano Sur).
El Trambus 2 o T2 circulará desde 2027 de manera transversal de norte a sur más hacia el oeste y conectará los barrios de Nueva Pompeya, Flores, Villa Santa Rita, Villa del Parque, Agronomía, Parque Chas, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Belgano. Unirá la estación Belgrano C del tren Mitre con San Pedrito (línea A), pasando por Congreso de Tucumán (línea D) y por las estaciones Luis María Drago y Pueyrredón (FFCC Mitre), entre otras.
