Video estremecedor: así retiraban los dos cuerpos del micro que volcó en Ruta 2
Un fatal accidente tuvo lugar en la mañana de este martes, a la altura de General Pirán, con un triste saldo de dos mujeres fallecidas y más de 40 heridos.
El siniestro ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana, a la altura del kilómetro 325, cuando un ómnibus de larga distancia de la empresa Turismo New Bus, que se dirigía hacia Mar del Plata con 56 pasajeros, despistó y volcó sobre la banquina.
El contingente provenía de la zona oeste del AMBA. Los heridos, varios con politraumatismos, fueron asistidos y trasladados a hospitales de Coronel Vidal y General Pirán. En este sentido, se reportó que el estado de salud de dos de algunos de ellos es grave y reservado.
Mientras la Justicia se dispone a investigar alrededor del hecho, trascendió un duro video que muestra cómo fueron retirados los dos cuerpos del interior del vehículo.
La primera hipótesis que baraja el fiscal Germán Vera Tapia
La investigación sobre el trágico accidente en la Ruta 2, que dejó dos víctimas fatales, ha tomado un giro crucial. El fiscal Germán Vera Tapia, a cargo de la causa, señaló que la hipótesis inicial complica a los dos choferes y apunta directamente a la fatiga del conductor.
Según las primeras pericias realizadas, Vera Tapia indicó que la causa más probable del despiste y posterior vuelco del micro sería que el chofer que estaba al volante se habría quedado dormido mientras conducía el vehículo. Esta línea de investigación se mantiene como la principal a medida que avanzan las diligencias.
El micro trasladaba a participantes de un evento organizado por la Provincia de Buenos Aires
El micro que este martes volcó en la Ruta 2 a la altura de la localidad bonaerense de General Pirán trasladaba a participantes de un evento organizado por la Provincia de Buenos Aires. Se trataba de una jornada sobre hábitat popular que se iba a desarrollar en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, la cual fue suspendida tras el trágico accidente.
