Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el lunes 11 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con frío pero buenas condiciones del clima. Cómo sigue la semana en el AMBA.
Inicia una nueva semana que se espera con buen clima en el arranque y un leve repunte de las temperaturas, pero todavía con frío en la mañana y noche debido a la amplitud térmica, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De acuerdo con el organismo, el lunes se espera con cielo algo nublado en la madrugada, y luego pasando a parcialmente nublado; acompañado de temperaturas de entre 5 y 19 grados.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
De igual modo, martes y miércoles también tendrían buenas condiciones y temperaturas agradables, con cielo parcialmente nublado y mínimas de 5 y 9 grados, respectivamente, y máximas de 19 y 15.
Desde el jueves volverían a bajar las marcas térmicas, con una mínima de 3 grados y una máxima de 13, acompañado por cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y despejado en la tarde y noche. El viernes tendría condiciones similares, con un termómetro oscilando entre 3 y 14 grados.
En tanto, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional que llega hasta el sábado inclusive no prevé precipitaciones para esta semana. Ese día que marca el inicio del fin de semana tendría cielo entre parcial y mayormente nublado, con temperaturas de entre 7 y 14 grados.
